Lange Donnerstage mit Straßenmusik in der Oberstadt

Von: Jutta Rudewig

Björn Nonnweiler präsentiert zum Auftakt der „Straßenmusik“ eigene Songs und Coverversionen, denen der Musiker gern eine eigene Note gibt. © Björn Othlinghaus

Die Premiere im vergangenen Jahr war erfolgreich – drum gibt’s ab Donnerstag, 27. Juli, eine Neuauflage: Die Straßenmusiker kommen zurück in die Oberstadt.

Lüdenscheid - Sie wollen mit ihrer Musik den Passanten und Einkaufsbummlern den Abend versüßen und so die Oberstadt beleben.

Bis zum 31. August werden an jedem Donnerstag ab 19 Uhr Künstler für Unterhaltung sorgen. Den Anfang macht am 27. Juli der Hagener Singer-Songwriter Björn Nonnweiler auf der Bühne am Graf-Engelbert-Platz.

Dort wird er eigene Songs präsentieren in der Tradition deutscher Liedermacher wie Hannes Wader oder Reinhard Mey, aber auch Coversongs, denen er seine eigene Note gibt.

Anja Bitzhenner war zuletzt beim Auftakt im Kultpark zu hören. © Salzmann

Nonnweiler ist derzeit auf Tour und bringt „Lieder & Geschichten, die das Leben schreibt“ mit nach Lüdenscheid. Seine Texte sind oft tiefsinnig und regen zum Nachdenken an.

Die fröhlichen Seiten des Lebens lässt er nicht aus und so finden heitere wie auch hoffnungsvolle Lieder einen Platz in seinem Repertoire. Der Liedermacher singt für den Frieden, gegen Unrecht, gegen Gewalt und engagiert sich in der Friedensbewegung.



Auch das Lüdenscheider Duo Honig-Mut ist dabei. © Björn Othlinghaus

An den darauffolgenden Donnerstagen sind der Altenaer Musiker Tlako Mokgadi, das Duo Honig-Mut mit Erkan Besirlioglu, Anja Bitzhenner, Mubi, eine neue Musikerin aus Lüdenscheid, sowie Pascal Zimmer auf dem Graf-Engelbert-Platz zu hören.