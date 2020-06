Lange Bearbeitungsdauer in Lüdenscheid: Stau bei Bauanträgen "Mist"

+ © Nougrigat Bauanträge, Sondernutzungen – in diesen Bereichen schiebt die Bauaufsicht bekanntlich viel Arbeit vor sich her. © Nougrigat

Lüdenscheid - Bauanträge, Sondernutzungen – in diesen Bereichen schiebt die Bauaufsicht bekanntlich viel Arbeit vor sich her. „Aus verschiedenen Gründen“, erläuterte dazu Martin Bärwolf in der interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Bewältigung der Corona-Folgen: „Das ist ein großes Problem.“