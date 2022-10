Lange Anreise: Letzter Geflügelhändler auf Markt in Lüdenscheid

Teilen

Seine Mitarbeiterinnen kommen aus Lüdenscheid, er fährt am Markttag eineinhalb Stunden von Raesfeld mit seinem Anhänger: Wilhelm Hörnemann mit Sabine Harno (links) und Doreen Luda. © Henrike Utsch

Dass Wilhelm Hörnemann seit zwölf Jahren jeden Mittwoch und Samstag aus Raesfeld bei Borken zum Lüdenscheider Markt fährt, sei der „tollen Stammkundschaft“ geschuldet. Auch dass er wegen der Brücke schon um kurz vor fünf Uhr morgens da sein muss, weil sonst „kein Durchkommen“ mehr ist, nimmt er in Kauf, um am Markttag Eier und Geflügelfleisch an die Kunden zu bekommen. Denn Wilhelm Hörnemann ist Markthändler aus Leidenschaft.

Von Henrike Utsch

Lüdenscheid – Schon Hörnemanns Vorgänger habe 45 Jahre an seinem Platz gestanden. Der Familienbetrieb, den mittlerweile der Sohn übernommen hat, verkauft Eier der rund 2000 eigenen Hühner sowie Geflügelwurst und -fleischwaren von regionalen Erzeugern.

Allein Hörnemanns Stand ist eine Ansage: Er ist der Einzige auf dem Markt, der mit Lkw kommt und dessen Anhänger den gesamten Stand in Anspruch nimmt. Und er ist der Einzige, der von drei Geflügelhändlern auf dem Markt übrig geblieben ist. Er habe immer sein Bestes getan, zu investieren und mit der Zeit zu gehen, sagt er. Hätte er weiter Innereien verkauft, dann gebe es ihn auch nicht mehr, da ist sich Wilhelm Hörnemann sicher.



Gute Marinaden und mehr Fertiges

Stattdessen setzt er heute auf gute Marinaden und mehr Fertiges: Chicken Wings, Cordon Bleu, „Knusperschnitzel“, Filetspieße oder auch Kartoffelsalat. Richtig gut verkaufe sich seine Geflügelsalami, der Putenbrustaufschnitt und natürlich die Eier. Letztere seien für viele Familien eine günstige und nährstoffreiche Alternative zu Fleisch.



Regelmäßig setze er sich mit seinem Sohn an einen Tisch und sie überlegen gemeinsam, was sie in ihre Produktpalette aufnehmen wollen. Auch die Preissteigerungen und die Energieversorgung seien immer wieder ein Thema. „Wir versuchen, die Preise, so gut es geht, zu halten. Denn eins zu eins können wir die nicht an die Kunden weitergeben. Eine Zeit lang können wir das aushalten, aber auch nicht immer.“



Dass er seine Ware sehr günstig anbieten kann, liege an den jahrelangen Kontakten zu Bauern, von denen er große Mengen zu daher günstigeren Preisen abnimmt. Und dass er sich halten kann, liege vielfach am Preis seiner Produkte.



Schon jetzt bekommt er Anfragen für Weihnachtsenten und -gänse und muss seine Kunden vertrösten. „Ente ist kaum mehr bezahlbar“, sagt Wilhelm Hörnemann. „In diesem Jahr sind die Filets schon im Einkauf von zwölf auf neunzehn Euro gestiegen. Wir müssen jetzt schon disponieren, denn durch die Vogelgrippe wurde so viel abgeschlachtet, dass es generell auch viel weniger Geflügel gibt.“ Rechne man dann noch die Beheizung der Ställe und hohen Spritkosten der Bauern hinzu, käme man auf die Preise. „Nach vorne zu denken“, heißt bei Wilhelm Hörnemann immer wieder zu investieren. Nur so könne man wirtschaftlich arbeiten. Seine Stromrechnung von 10 000 Euro im Monat kann er zum Glück durch seine Photovoltaikanlage selbst begleichen.



Aber auch die Tropenkühlung im Anhänger, der Mobilstall für die Hühner und die Spritkosten für seine Haustouren durch das Ruhrgebiet müssen bezahlt werden. Seinen Anhänger habe er zum Glück abbezahlt, sonst könne er vom Gewinn, den er macht, vermutlich nicht leben. Deswegen aufzuhören, stand genauso wenig jemals zur Diskussion wie die Frage, ob er den Hof von seinen Eltern und den Stand von seinem Vorgänger übernimmt.



Auch im Ruhestand steht Wilhelm Hörnemann nicht still. „Wenn man das immer gemacht hat, dann kann man nicht anders. Markt ist Nähe, Erlebnis, Begegnung, ich duze hier fast jeden. Markt ist mal ein bisschen erzählen, auch Dönekes machen, und ich kriege ja genauso einen auf die Kappe wie meine Stammkunden.“



Er ist sich sicher: Markthändler könne man nur werden, wenn man authentisch sei und auf die Menschen eingehe und sich an sie erinnere. Seinen Hof in Raesfeld, Hofstelle Hörnemann, Lohrweg 11, kann man auch besuchen. Wenn man Glück hat, trifft man Wilhelm Hörnemann mit seiner dreijährigen Enkelin inmitten der Hühner auf der Wiese. „Das muss auch mal sein.“