Vor Landtagswahl: Parteien sind mit Ostereiern auf Stimmenfang

Lüdenscheid - Große Einigkeit herrschte am Ostersamstag an den Ständen der auf dem Sternplatz um Wählerstimmen werbenden Politiker: Nieseliger Dauerregen ist nicht das angemessene Begleitprogramm für eine befriedigende Klärung der Frage „Welche Partei kommt meinen Wünschen am nächsten?“.

Den schwierigen Bedingungen stemmten sich mit großer Ausdauer die beiden Großen CDU und SPD sowie Die Linke entgegen.

Selbst Ralf Schwarzkopf, Landtagskandidat der CDU, wunderte sich, dass die Grünen trotz ihrer derzeitigen Schwäche in den Umfragen nicht erschienen waren. Auch die FDP sparte ihre Kräfte für bessere Tage auf, und niemand der anderen Wahlkämpfer vermisste die sogenannte Alternative für Deutschland.

+ Zweifarbig geringelte Eier gab es von den Christdemokraten. Landtagskandidat Ralf Schwarzkopf (rechts) wunderte sich derweil über das Fernbleiben der Grünen. © Thomas Kru mm Keine Chance, dem vorgezogenen Ostern zu entrinnen, hatte die SPD, denn sie hatte einen Ruf zu verteidigen: Seit 20 Jahren ist die Partei am Ostersamstag präsent an mehreren Standorten. Und so verteilten die Genossen laut Verena Kasperek 3000 rote Eier mit SPD-Logo. Die Ortsgruppe Oberrahmede/Wehberg stand an der Christuskirche, Bräucken/Versetal am Bräuckenkreuz, Honsel/Worth an der Kluser Treppe, und für den Stand auf dem Sternplatz war die Ortsgruppe Lüdenscheid-West, also Brügge, verantwortlich. Mit dabei auf dem Sternplatz waren der SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas, der um seine Wiederwahl warb, und Bürgermeister Dieter Dzewas, der ihn dabei unterstützte.

+ Die Linke verteilte nicht nur Eier, sondern auch Bücher – etwa „Die Buddenbrooks“ von Thomas Mann. © Thomas Krumm Die vorbeikommenden Lüdenscheider konzentrierten sich darauf, die Eier vor dem Verderben zu bewahren. Und viele brachten auch noch Daheimgebliebene ins Spiel, um zwei Eier einer sinnvollen Verwendung zuzuführen.

Das erlebte Ralf Schwarzkopf nicht anders: Die CDU bot zweifarbig geringelte Eier in verschiedenen Farben an – von einer dogmatischen Farbtreue waren die Christdemokraten an diesem Tag weit entfernt. Es schien fast so, als lüden die bunten Eier zu Gedankenexperimenten ein, welche Koalitionen jenseits von Rot-Grün nach dem 14. Mai möglich sein könnten.