Marco Voge ist klarer Wahlsieger - Wahlbeteiligung gering

Alles über die Wahl zum Landrat des Märkischen Kreises

+ © Cedric Nougrigat Marco Voge (CDU) heißt der neue Landrat im Märkischen Kreis. Gemeinsam mit seiner Frau Pamela verfolgte er im Kreishaus die Auszählung der Stimmen. In Balve, seinem Heimatort, holte er 80 Prozent der Stimmen. © Cedric Nougrigat

Um 18.50 Uhr ergreift Landrat Thomas Gemke die Initiative – und gratuliert seinem frisch gewählten Nachfolger und Parteikollegen Marco Voge (CDU), obwohl der letzte Stimmbezirk – Halver – erst kurz nach 20 Uhr ausgezählt ist. Doch es war früh klar: Marco Voge ist nicht zu bremsen, er holt am Ende rund 56 Prozent der Stimmen, gewinnt in zwölf von 15 Städten und Gemeinden. So spannend wie bei der Bürgermeisterwahl in Iserlohn, wo letztlich 36 Stimmen den Ausschlag geben sollten, machen es die Landratskandidaten nicht, die im Kreishaus vor der Leinwand den Fortgang der Auszählung und den schwarzen Säulenvorsprung verfolgen.