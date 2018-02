Angeklagt: Versuchter Totschlag

+ © picture alliance / dpa © picture alliance / dpa

Lüdenscheid - Weil er seine Schwester am 21. November in der gemeinsamen Wohnung in Gevelndorf mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll, muss sich ein 43-jähriger Lüdenscheider in Kürze vor dem Landgericht Hagen verantworten.