Landgericht: Kinderschänder erneut auf der Anklagebank

Lüdenscheid - Vor der 1. großen Jugendkammer des Hagener Landgerichts beginnt am Montag der Strafprozess gegen einen 50-jährigen Lüdenscheider. Ihm wird sexueller Missbrauch von Kindern zur Last gelegt. Weil er wegen solcher Verbrechen bereits zehn Jahre im Gefängnis verbracht hat, droht ihm nun die unbefristete Sicherungsverwahrung.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in der Zeit von Mitte 2015 bis Mitte 2016 die fünfjährige Tochter seines Stiefsohns zweimal zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Außerdem soll er während der Tat Fotos gemacht und gespeichert haben. Auf seinem Laptop stellte die Polizei diese Bilder sowie weitere Dateien mit kinderpornografischen Inhalten sicher. Das kleine Mädchen, heißt es in der Anklageschrift, habe sich nach der letzten Tat seiner Mutter anvertraut. Im August ‘16 nahm ihn die Polizei fest, seitdem sitzt der Lüdenscheider in Untersuchungshaft.

Das Landgericht Hagen hat den Angeklagten im Jahr 2001 wegen zahlreicher Sexualdelikte zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und drei Monaten verurteilt. Er hatte sich mehrfach an seiner damaligen Lebensgefährtin und an deren drei Kindern vergangen. Nach seiner Haftentlassung 2010 stand er noch fünf Jahre unter Führungsaufsicht, in der ihm jeglicher Kontakt zu Minderjährigen verboten war.

Sollte das Gericht zusätzlich zur Bestrafung eine Sicherungsverwahrung verhängen, könnte der Mann zum Schutze der Gesellschaft Jahrzehnte eingesperrt bleiben.

Der Prozess beginnt um 9 Uhr und findet in Saal 201 statt.