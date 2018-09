Prozess um heroinsüchtigen Ladendieb: So lautet das Urteil

Lüdenscheid - Ein 39 Jahre alter Ladendieb muss wegen dreier Taten büßen. Unklar ist trotzdem noch, wie seine nächste Zukunft aussieht.

Am Ende bricht die Fassade des „harten Brockens“ zusammen. Kopfschüttelnd und mit Tränen in den Augen nimmt der Angeklagte das Urteil der Kammer unter Vorsitz von Richter Bernhard Kuchler entgegen: drei Jahre Freiheitsstrafe, davon mindestens zwei Jahre in einer Entziehungsanstalt, Fortdauer der Haft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.

Ein räuberischer Diebstahl, ein Diebstahl mit Waffen in Tateinheit mit Nötigung sowie ein gewerbsmäßiger Diebstahl gelten damit als erwiesen. Die Richter folgen dem Antrag des Staatsanwaltes in vollem Umfang.

Zuvor hatte Strafverteidiger Andreas Trode die schwere Drogensucht seines Mandanten in die Waagschale geworfen und die Annahme der verminderten Schuldfähigkeit zur Tatzeit gefordert. Bei dem Whisky-Diebstahl im Netto-Markt am „Knapp“ seien die Injektionsspritzen „nicht griffbereit“ gewesen, deshalb könne man auch nicht unbedingt auf einen Diebstahl mit Waffen erkennen. Über die Kanülen sagt Trode: „Solche Leute haben so was halt dabei.“

Richter Kuchler spricht allerdings von einer „erdrückenden Beweislast“. Die Zeugenaussagen seien glaubhaft, im übrigen „folgt die Kammer den geständigen Einlassungen des Angeklagten“. Die Kammer sei überzeugt, dass der 39-Jährige die Spritzen griffbereit dabei gehabt habe, um sie einzusetzen, sollte es Widerstand gegen den Diebstahl oder seine Flucht gegeben. Es lediglich nicht feststellbar, dass er die Schutzkappe zuvor von der Nadel entfernt habe.

Der wortkarge Mann aus dem Kaukasus sagt: „Ich verstehe schon, dass es keine Entschuldigung gibt. Ich hoffe, dass ich mich bessern werde.“ Er müsse ja seine Kinder großziehen. Und: „Ich wollte niemandem Gewalt antun.“

Die Zukunft des Mannes bleibt ungewiss. Ob Gefängnis, ob Entziehungsanstalt oder schnelle Rückreise nach Dagestan – alles ist möglich. Denn unabhängig vom Urteil könnte der 39-Jährige auch zügig abgeschoben werden. Der behördliche Bescheid ist seit Monaten in der Welt.

Rechtsanwalt Trode kündigt Revision an.