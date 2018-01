Eine Gefahr für die Allgemeinheit

Lüdenscheid - Die 6. große Strafkammer des Landgerichts Hagen hat entschieden, einen 36-jährigen Lüdenscheider auf Dauer in eine Klinik für psychisch kranke Straftäter einzuweisen. Der Mann war immer durch plötzliche Gewaltausbrüche aufgefallen, hat im Zustand der Schuldunfähigkeit Mitpatienten im Haus Hellersen verletzt und Personal angegriffen.

Es ist vergleichsweise wenig, was sich ein 36-jähriger Lüdenscheider in den zurückliegenden Jahren geleistet hat. Ein Hauptkommissar der Kripo spricht im Zeugenstand von fünf Straftaten, drei davon Gewaltdelikte.

Doch eine schwere Psychose sowie Schizophrenie, verbunden mit autistischen Kontaktstörungen sind nach Auffassung der 6. großen Strafkammer Anlass genug, die Gesellschaft dauerhaft vor dem 36-Jährigen schützen zu müssen. Sein weiteres Leben wird hinter den Mauern einer Forensik stattfinden.

Wie es zu der Entscheidung der Kammer unter Vorsitz von Dr. Bettina Wendtland gekommen ist, hat der Mann nicht mitbekommen. Er hat sich nach Worten seines Verteidigers, Rechtsanwalt Martin Duerkop aus Iserlohn, geweigert, seine Unterkunft im Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt zu verlassen.

So erlebt er auch nicht mit, wie seine Mutter vor Gericht aussagt – anfangs zögerlich, dann unter Tränen und voller Selbstvorwürfe. Der Junge habe schon als Kleinkind sehr an ihr gehangen, erinnert sie sich. Er sei ein „Schreibaby“ gewesen.

"Wir mussten ihn zu allem zwingen"

„Er hatte Angst, mich zu verlieren.“ Doch sie habe ihn zu einer Tagesmutter gegeben. „Es musste gehen. Ich habe ihn einfach abgegeben und bin ohne Rücksicht arbeiten gegangen.“ Er wollte auch nicht in die Kita, musste trotzdem dorthin und „wartete immer nur still in der Ecke, bis ich ihn wieder abholte“.

Der vielversprechende Start in der Grundschule, der Wechsel zum Gymnasium, das Judo-Training – „auch gegen seinen Willen, wir mussten ihn zu allem zwingen“ – all das endete in Schulschwänzerei, Sitzenbleiben, Hauptschule, Rückzug, Ausreißen, Drogenmissbrauch, Festnahmen, Unterbringung, Selbstmordabsichten. „Wir wussten einfach nicht, was mit ihm los war.“

In den Akten ist vermerkt, dass er später einen Mitpatienten im Haus Hellersen zusammenschlug, dass er in der Psychiatrie des Klinikums eine Krankenschwester schwer verletzte. Auch von Gewalt gegen die Mutter ist die Rede. Sie sagt: „Er hat mich durch eine Glastür geschubst.“

Am Rande des Prozesses sagt der Kripo-Mann: „Es braucht keinen Anlass, er tickt einfach mal durch.“ Steuerungs und Einsichtsfähigkeit fehlen laut Gutachten des Dortmunder Psychiaters Dr. Oliver Braatz komplett. Der 36-Jährige gilt als „austherapiert“, die Prognosen sind schlecht.

Die Mutter verlässt den Gerichtssaal und weint auf dem Flur weiter.