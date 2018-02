Urplötzliche Schläge auf der Straße

Lüdenscheid - Ein offenbar drogenabhängiger 25-Jähriger aus Lüdenscheid soll wahllos auf Passanten eingeschlagen und sie epresst und bedroht haben. Nun droht ihm die Unterbringung in einer Klinik für psychisch kranke Straftäter.

Seine Schläge kamen urplötzlich. Keiner der Passanten hat mit einem Angriff des 25-Jährigen gerechnet. Er selbst behauptet, sich nicht erinnern zu können – und hat für seine Opfer zwar keine Entschuldigung, dafür aber ein Grinsen übrig.

Die Frage, ob er allgemeingefährlich ist und besser hinter die Mauern einer Forensik verschwinden sollte, wird die 6. große Strafkammer in den nächsten Wochen beantworten.

Die Vorsitzende Richterin, Dr. Bettina Wendlandt, arbeitet sich durch eine Liste von Zeugen. Das sind zum Beispiel zwei Schüler, 14 und 15 Jahre jung.

Sie sagen, sie kennen den Angeklagten „aus der Stadt“. Er sei „immer so hibbelig“ gewesen und habe alle möglichen Leute angesprochen. Einer der Jungs hat sich einen „Klatscher“ ins Gesicht gefangen. „War nicht so schlimm.“

Der andere sagt, er habe „ein bisschen was auf den Kopf“ gekriegt. „Tat aber nicht so weh.“ Der Beschuldigte grinst wieder. Er habe „vielleicht gar nicht“ zugeschlagen, „und wenn, dann nur aus Spaß“.

Da klingt der Bericht einer jungen Mutter schon heftiger. Sie war schwanger und am 16. August ‘16 mit ihrem Mann und dem kleinen Sohn zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. „Er kam uns entgegen, sagte zu meinem Mann ‘Hey, Alter, was geht?’ und schlug ihm auf einmal mit voller Kraft ins Gesicht.“

Wie „auf Drogen“ sei er ihr vorgekommen, „so zappelig irgendwie“. Mehrere Kinder in der Nähe hätten ihr erzählt, das sei ihnen auch schon passiert. Und auf einer Lüdenscheider Facebook-Seite habe man auch schon vor dem Mann gewarnt.

In den Zeugenstand tritt noch ein Ehepaar, das eine ähnliche Erfahrung mit dem 25-Jährigen machen musste. Es war auf der Werdohler Straße, wieder am 16. August 2016, wieder eine zufällige Begegnung.

Ein 72-Jähriger berichtet, er habe plötzlich einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht bekommen. „Ich bin gegen eine Mauer gefallen, meine Brille war verbogen.“ Seine Frau sagt über den Schläger: „Der ist einfach weitergegangen.“

Und als sie ihn zur Rede stellen wollte, habe er nur gesagt: „Umdrehen, Schnauze halten, weitergehen!“ Als das Ehepaar den Mann anzeigen will, ist der Spuk schon vorbei. Polizeibeamte auf der Wache sagen: „Wir brauchen nicht lange zu reden, den haben wir gerade festgenommen.“

Der Prozess wird am 5. Februar um 9.30 Uhr fortgesetzt.