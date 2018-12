WLT inszeniert Kerkeling-Buch

Lüdenscheid - Die Bühnenfigur Horst Schlämmer – „Weisse Bescheid, Schätzelein“, „Das ganze Leben ist ein Quiz“, Wolf und Lamm auf der grünen Wiese (Hurz), Kippen, Kaffee, permanent unter Strom – mit eingespielten Videosequenzen beginnt im großen Saal des Kulturhauses eine lange Reise. Durch einen Seiteneingang kommt Mike Kühne auf die Bühne und verkündet lautstark: „Ich bin dann mal weg!“ Das Westfälische Landestheater war zu Gast am Dienstagabend und präsentierte dem erwartungsfrohen, wenngleich auch übersichtlichen Publikum im Kulturhaus die Bühnenadaption des gleichnamigen Buches von Hape Kerkeling.

Der Wunsch nach Selbstfindung veranlasst 2001 den deutschen Entertainer Hans-Peter Kerkeling dazu, sich auf den Weg von Südfrankreich nach Santiago de Compostela zu machen. Fünf Jahre später erscheint sein Erfahrungsbericht und wird zu einem der erfolgreichsten deutschen Sachbücher. Der später gedrehte Film floppt auf ganzer Linie.

Nun also die Bühnenfassung mit Mike Kühne als Hape – Hut, Wanderschuhe und ein himmelblaues T-Shirt mit einer Jakobsmuschel darauf. Der bekennende Couch-Potatoe geht also auf die Suche nach sich selbst und nach Gott und begegnet dabei – ganz in Anlehnung an das Buch – allerlei zum Teil sehr skurril dargestellten Mit-Pilgern.

Da ist zum Beispiel der Schwabe (Guido Turk), der immer mal wieder den Pilgerweg kreuzt und für humoristische Momente sorgt. Da sind das zänkische Ehepaar (Burghard Braun und Vesna Buljevic) oder auch David, der Masseur (Emil Schwarz). Und während „Hape“ Kühne Fuß vor Fuß setzt, darf sich das Publikum zurücklehnen und teilhaben an seinen Gedanken.

Das gefühlte Millionen Worte umfassende Textpensum Kühnes ist enorm an diesem Abend. Davor gehört der Hut gezogen. Seine Mit-Pilger allerdings wirken seltsam überzogen, unecht, schräg, fast schon schrill. Vieles von dem, was sie sagen, kommt nicht an im Zuschauerraum. Zu schnell babbeln die Wallfahrer miteinander oder auch vor sich hin. Vielleicht ist das der Grund, warum sich der eine oder andere Theatergast mit Beginn der Pause auf den vermutlich nicht ganz so langen Pilgerweg nach Hause macht.

Im zweiten Teil und vor dezimierten Reihen kristallisiert sich allmählich die beginnende Freundschaft zwischen „Hape“ und Anne (Svenja Marija Topler) heraus, die Kühne am Ende auf Annes Frage „Was glaubst du, gefunden zu haben?“ antworten lässt: „Ich habe Freunde gefunden.“ Dazwischen liegen in Momenten tiefster Einsamkeit eingespielte Kindheitserinnerungen an die Kerkeling-Großmutter (Vesna Buljevic), die ein Butterbrot schmierend Ratschläge gibt, Videoprojektionen einer schier endlosen spanischen Landschaft und perfekt inszenierte Datums- und Ortsangaben, an welchem Punkt der langen Reise man sich gerade befindet.

Ob man nun gut zwölf Jahre, nachdem der Medienstar Kerkeling seinen Erfahrungsbericht in literarische Form goss, diese auf eine Theaterbühne bringen muss, sei dahingestellt. Wenn Urs Alexander Schleiff in seiner Inszenierung die Begegnungen mit den Menschen auf dem Weg nach Santiago de Compostela in den Fokus rücken wollte, dann wirken diese an vielen Stellen überzeichnet und derangiert.

Natürlich wird verhalten gelacht, wenn sich Mike Kühne angesichts seiner immer schwerer werdenden Füße mitnehmen lässt in einem Schaftransporter mit Guido Turk und Emil Schwarz als menschliche Schafe. Oder wenn sich „Hape“ von zwei im Slapstick agierenden Feuerwehrleuten die heilsame Quelle reparieren lässt. Aber für eine Komödie waren die humoristischen Elemente zu dünn, für ernsthaftes, zeitgenössisches Abendtheater fehlte Tiefe. Nichtsdestotrotz gab's am Ende minutenlangen Beifall für die Schauspieler.