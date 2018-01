"Dornröschen" im Kulturhaus

Lüdenscheid - Der Sturm machte auch vor den Toren des Kulturhauses nicht halt. Mit dreiviertelstündiger Verspätung begann gestern am frühen Abend die Bühnenadaption „Dornröschen“, die das Theater Gütersloh, das Lippische Landestheater Detmold und die Bielefelder Band Randale inszenierten.

Was für das Grimm'sche Dornröschen gemessen an seinem hundertjährigen Schlaf eher ein Wimpernschlag war, wurde den kleinen und großen Gästen im Kulturhaus mit Freigetränken und Gebäck zum Nulltarif versüßt. Sechs Minuten, bevor sich der Vorhang heben sollte, traf die Bielefelder Band sturm-bedingt erst im Kulturhaus ein.

Zum zweiten Mal hatten die Herren von Randale um ihren Frontmann Jochen Vahle einen musikalischen Ausflug ins Theater gemacht. Gespannt warteten die Gäste darauf, wie man ein Märchen wie „Dornröschen“ im Jahr 2018 erzählt. Zumindest wurde es poppig: Die Königin Mutter mit Lurex-Leggins, der Priester durch Stau verspätet, die weisen Frauen in schwarz-glänzenden Plateaustiefeln, der Prinz mit Namen Ahmet kommt aus dem Morgenland samt Handy – wie hätte er Dornröschen sonst auch finden können? Eine Protagonistin im Wachzustand mit Cowboystiefeln und großer Klappe, die den Hofmarschall auch ganz gern mal in den Schwitzkasten nimmt. Und wenn alle Spindeln auf dem königlichen Sondermüll gelandet sind, kauft man seine Pullover halt in Bangladesch. Bewacht wurde das Schloss von den Herren Dornen und Hecke vom Sicherheitsdienst.