Dudas kritisiert Hängepartie an L694: Straßen.NRW antwortet

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Wie geht es weiter mit der Hangsicherung auf der Landesstraße 694? Weil sich dort schon längere Zeit nichts getan hat, hatte der SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas nun eine Kleine Anfrage an den NRW-Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr gestellt.

Lüdenscheid - Die Sachlage: Im April vergangenen Jahres hatten Felsabgänge entlang der Verseuferstraße zwischen Lüdenscheid und Herscheid (L 694) es notwendig gemacht, dass die Straße für Hangsicherungsmaßnahmen gesperrt werden musste. Auch wenn die Vollsperrung kurz darauf einer einstreifigen Sperrung gewichen war, so sind Autofahrer dort bis zum heutigen Tag mit dem Baustellenprovisorium konfrontiert.

Die Landesregierung kündigte damals an, dass konkrete Maßnahmen für eine dauerhafte Sicherung des Hangs nach Erstellung eines Gutachtens starten würden. Dies soll die Grundlage für bauliche Maßnahmen durch den Landesbetrieb Straßen.NRW bilden. Weil sich in der Causa bisher nichts bewegt hat, wollte MdL Gordan Dudas nun wissen, zu welcher Erkenntnis das von der Landesregierung angekündigte Gutachten gekommen ist.

Erneute Anfrage gestellt

Und, ob mit dieser auch eine Vorziehung der Sanierungsarbeiten auf der Strecke Sinn machen könne. Ferner fragte der SPD-Abgeordnete, wann mit einer Freigabe des teilgesperrten Bereichs zu rechnen sei. Aus dem Ministerium heißt es dazu, dass das mit dem Gutachten beauftragte Ingenieurbüro selbiges noch nicht fertiggestellt habe. Und weiter: „Im Vergleich zu anderen Sanierungsmaßnahmen, die um eine Ausführung konkurrieren, genügt der bauliche Zustand der Verseuferstraße derzeitig den Anforderungen an eine Landesstraße an Funktionalität und Sicherheit.“

Auch die sehr geringe Verkehrsbelastung im Vergleich zu anderen Landesstraßen sei zu berücksichtigen. Eine parallele Abwicklung mit der Hangsicherung biete sich nicht an. „Diese Antworten sind unbefriedigend. Insbesondere mit Blick auf die Verkehrssituation durch die A45-Sperrung kann es nicht sein, dass man die restliche Infrastruktur vor die Hunde gehen lässt“, sagt Dudas auf LN-Anfrage. Daher hat er erneut eine Anfrage an das Ministerium gestellt. Warum es an der L 694 länger dauert, als ursprünglich angedacht gewesen war, wollte die LN-Redaktion auch vom Landesbetrieb Straßen.NRW wissen.

Andreas Berg, Sprecher der Regionalniederlassung Hagen, erklärt die Verzögerung bei der Erstellung des notwendigen Gutachtens mit dem außergewöhnlichen Arbeitsaufkommen, das infolge des Starkregenereignisses 2021 für das mit der Gutachtenerstellung beauftragte Büro entstanden sei. „Tatsächlich wurde das Gutachten bereits im Mai 2021 von uns in Auftrag gegeben. Aber durch das Starkregenereignis war es immer weiter nach hinten gerückt“, sagt Berg. Nach jetzigem Stand soll das Gutachten im zweiten Quartal des Jahres final vorliegen. Dann könnten die Ausschreibungen beginnen, damit alsbald eine Firma die Maßnahmen umsetzen kann.