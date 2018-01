Landespolizeiorchester spielt mit Heavens Gate

Lüdenscheid - „Wir spielen zum Beispiel die Rhapsody in Blue von Gershwin“, sagt der US-Amerikaner Scott Lawton. Auch kubanische Musik wird das Landespolizeiorchester NRW am Samstagabend mit im musikalischen Gepäck haben, wenn der große Klangkörper ab 19 Uhr gemeinsam mit dem Gospelchor Heavens Gate auf der Kulturhausbühne steht.

Der US-Amerikaner dirigiert seit 2005 das Landespolizeiorchester. Er studierte am Oberlin-Conservatory in Ohio Klavier und Dirigieren. Nach Engagements an den Stadttheatern Bielefeld und Trier kam er in die österreichische Hauptstadt, später dann ans Saarländische Staatstheater als Kapellmeister. Mit 38 Musikern reist das LPO an. Die erste Hälfte des Konzertes bestreitet das Orchester.

„Nach der Pause bauen wir ein bisschen um, und dann spielt die Bigband“, freut sich Lawton auf den erneuten Besuch in Lüdenscheid. Schon 2014 war das Orchester in der Bergstadt, spielte gemeinsam mit iJazz ein Benefizkonzert. Diesmal sind die Musiker mit den Gospelsängern auf der Bühne. Und auch diesmal im Dienst der guten Sache: Das Konzert wird als Benefizkonzert veranstaltet zugunsten des Fördervereins des Märkischen Kinderschutzzentrums und unter der Schirmherrschaft von Landrat Thomas Gemke.

Mehrere Stücke werden gemeinsam mit Heavens Gate unter der Leitung von Christiane Langs-Blöink interpretiert. Dazu zählt das titelgebende „Dwell in your House“. Der Gospelchor will Songs aus der modernen Gospelszene zum Besten geben. Auch hier kann sich das Publikum auf ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm freuen, was zum Mitgospeln anregt.

Gemeinsam geprobt wurde im Vorfeld nicht. Dafür muss die Generalprobe reichen, die gut zwei Stunden vor dem Konzertbeginn um 19 Uhr stattfindet. Scott Lawton lacht: „Wenn Profis am Werk sind, reicht das locker.“ Karten für das rund dreistündige Konzert kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro plus zehn Prozent Vorverkaufsgebühr. Zu haben sind sie im Ticketshop der LN an der Schillerstraße sowie in den dem MZV angeschlossenen Geschäftsstellen sowie an der Theaterkasse des Kulturhauses.