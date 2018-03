Kölner Straße: Endlich geht's weiter

Lüdenscheid - Viele haben darauf gewartet, dass in die Straßenbaustelle auf der Kölner Straße wieder Bewegung kommt. Jetzt ist es soweit.

„Wir haben mit den Vorarbeiten begonnen und wollen Mittwoch die Deckschicht auftragen, wenn das Wetter mitspielt“, sagte Dirk Stiepert, Abteilungsleiter Straßenbau beim Landesbetrieb Straßen.NRW auf LN-Anfrage.

Danach werde die Baustelle umgesetzt, um die andere Fahrbahnseite zu erneuern. Die alte Straßendecke werde in diesem Abschnitt am Freitag abgefräst und in der kommenden Woche asphaltiert.

"Wir hoffen natürlich, dass das Wetter beständig und trocken bleibt. Wir brauchen fünf Grad plus“, betonte Stiepert. Verkehrsteilnehmer hatten in den vergangenen Wochen immer wieder kritisiert, dass die Baustellen überhaupt noch vor dem Winter eingerichtet worden war.

Denn eingangs des Rewe-Marktes sorgte die dort aufgestellte Baustellenampel oft für Staus und nicht ganz ungefährliche Verkehrsmanöver. „Vielleicht waren wir ja doch etwas zu risikoreich“, gab Stiepert zu. Aber dass das Wetter in den Monaten November und Dezember durchgehend regnerisch gewesen sei – „damit konnte man nun wieder auch nicht rechnen.“