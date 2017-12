Rätselraten um einsame Bake

Die einsame Bake an Linksabbiegespur von der Altenaer Straße in die Lennestraße irritiert schon seit vielen Monaten die Autofahrer. Sie wird vorerst dort bleiben.

Lüdenscheid - Seit zig Monaten steht einsam und verlassen eine Bake an der Linksabbiegespur von der Altenaer Straße in die Lennestraße. Viele Autofahrer zeigen sich immer wieder irritiert. Es gab dazu sogar schon eine Anfrage von CDU-Fraktionschef Oliver Fröhling.

„Wir haben dem zuständigen Landesbetrieb Straßen.NRW schon einige Male auf die Füße getreten, aber es tut sich nichts“, sagt Dieter Rotter, Fachdienstleiter Bauservice.

Offenbar sei dort ein Kanalschacht abgesackt. Aber wenn es eine Gefahrenstelle sei, müsse dort eigentlich im Zweifelsfall die Fahrspur gesperrt werden. Außerdem vermisse er aus Verkehrssicherheitsgründen eine Beleuchtung.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW ist für diese Straßen zuständig, weil die Stadt die Baulast an die Behörde abgegeben hat. Auf LN-Anfrage erklärte Bauingenieur Olaf Bühren, der in diesem Bereich für die Planungen zuständig ist, dass es sich um einem abgesackten Kabelschacht handele, in dem die Leitungen für die Ampelsteuerung liege.

„Macht man allein die Stelle auf, kostet das rund 6000 Euro“, erklärt Bühren. Daher warte man ab, bis die Sanierung der Altenaer Straße von der Gasstraße bis in den Kreuzungsbereich und die Erneuerung der Lennestraße bis zur Worthstraße erfolge.

Es habe interne Verzögerungen bei der Ausschreibung gegeben, aber jetzt sei sie auf dem Weg und er gehe davon aus, dass im Frühjahr nächsten Jahres begonnen werden könne.

Zu der Fahrbahndecken-Sanierung gehöre auch die Erneuerung der Ampelanlagen, deren Technik noch aus den 1980er Jahren stamme. Dazu müssten auch die Leitungsgräben mit Leerrohren verlegt, neue Masten aufgestellt und die Anschlüsse erneuert werden.

„Das ist eine umfassende Maßnahme, die dann in einem Rutsch gemacht wird“, betont Olaf Bühren. Vor der Sanierung des Rathaustunnels Ende August 2018 müsse all dies abgeschlossen werden.

Die Bake bleibt daher wohl noch einige Monate.