Hilfe für Auswärtige: Hinweisschilder zum Stern-Center?

Umleitungen in Lüdenscheid

+ © Martin Messy 5600 Quadratmeter Fahrbahn wurden allein an der Altenaer Straße/Bahnhofstraße im Vollausbau erneuert. © Martin Messy

Lüdenscheid - In Abstimmung mit der Polizei und der Stadt soll ausgelotet werden, ob im Bereich Schafsbrücke an der Altenaer Straße oder an der Heedfelder Straße Hinweisschilder aufgestellt werden, wie gerade auswärtige Verkehrsteilnehmer angesichts der baustellenbedingten Umleitung in der Stadt den Weg ins Stern-Center finden.