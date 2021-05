Landesbetrieb Straßen.NRW in Aktion: Lösenbacher Landstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt

Baumfällungen an der L691

Die Lösenbacher Landstraße (L691) wird zur Stunde ab Ortsteil Brügge in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Landesbetrieb Straßen.NRW wird in dem Abschnitt ab Mittwochmorgen Bäume fällen.

Autofahrer müssen sich ab sofort auf längere Umwege einstellen. Ein Teil der Fichtenbestände ist nach Auskunft von Straßen.NRW-Sprecher Andreas Berg „akut umsturzgefährdet“ und muss beseitigt werden. Das habe eine Vor-Ort-Konbtrolle der Bäume ergeben.

In Fahrtrichtung Brügge weisen sogenannte Sperrböcke die Verkehrsteilnehmer schon in Höhe des Kreishauses auf die Sperrung hin. Ein weiterer Sperrbock steht an der Einmündung Mozartstraße, der nächste in Höhe der Straße zum Brauberg. Aus Fahrtrichtung Brügge ist die Lösenbacher Landstraße laut Andreas Berg etwa 250 Meter bis zur Bushaltestelle Jägerhäuschen in Richtung Kreishaus befahrbar, danach ist die Straße auf einer Länge von etwa 60 Metern komplett abgeriegelt.

An der Fällaktion wirken einerseits Fachleute des Landesbetriebs Straßen.NRW mit. Revierförster Marcus Teuber vom Landesbetrieb Wald und Holz ist nach Bergs Worten ebenfalls vor Ort. Wie es heißt, stehen zahlreiche der für die Beseitigung vorgesehenen Bäume so nahe am Straßenrand, dass die Sperrung aus Sicherheitsgründen unumgänglich sei.

Die Entscheidung zur Vollsperrung habe wegen der Dringlichkeit innerhalb weniger Stunden gefällt werden müssen.

Wie lange die Fällaktion und damit die Sperrung der Lösenbacher Landstraße dauern wird, darüber liegen aktuell noch keine Informationen vor. Nach Auskunft von Revierförster Teuber hofft das Team, bis etwa 14 Uhr am Mittwoch mit den Arbeiten fertig zu sein. Teuber: „Dafür muss dann aber auch alles auf Anhieb klappen.“

Wie der Revierförster weiter sagte, müsse in Zukunft wegen der derzeitigen Witterung oder Stürmen möglicherweise häufiger mit plötzlichen Fällaktionen und damit einher gehenden Straßensperrungen gerechnet werden.