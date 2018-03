Neubau wird wieder gefördert

Lüdenscheid - Junge Familien, die in Lüdenscheid ein Eigenheim erwerben oder neu bauen wollen, haben jetzt neue Finanzierungsmöglichkeiten. Das Land NRW hat die Eigenheimförderung deutlich aufgestockt.

Nach Angaben der Landesbausparkasse (LBS) West in Münster bekommt eine Familie in Lüdenscheid demnach ein vergünstigtes Darlehen von 70 000 Euro. Hinzu kommt ein Bonus von 15 000 Euro pro Kind oder schwerbehinderter Person.

Der Zinssatz liegt bei 0,5 Prozent. In Altena oder Werdohl beträgt die Darlehenshöhe maximal 60 000, in Halver oder Menden 90 000 Euro. Das maximale Förderdarlehen erhöht sich nach der Tabelle der LBS für Interessenten aus der Kreisstadt um 20 000 Euro.

Auch inklusive der jährlichen Verwaltungskosten von ebenfalls 0,5 Prozent bleiben die Konditionen unterhalb der marktüblichen Sätze, heißt es weiter. In den Genuss des günstigen Kredits kommen allerdings nur Interessenten unterhalb einer Einkommensgrenze von 52 000 Euro für eine vierköpfige Familie.

Experten gehen deshalb davon aus, dass viele potenzielle Bewerber diese Voraussetzung nicht erfüllen. Als Eigenkapital müssten mindestens 15 Prozent der Gesamtkosten des Objekts mitgebracht werden.

Ein weiterer Vorteil: Das Landesdarlehen wird – ebenso wie ein Bauspardarlehen – im Grundbuch nachrangig eingetragen. Daraus können sich für die erstrangige Hypothek günstigere Konditionen ergeben.

Interessiert sich ein Kunde der Sparkasse für eine Baufinanzierung, dann werden im Rahmen eines sogenannten Schnellchecks seine finanziellen Möglichkeiten überprüft – ein Verfahren, das andere Finanzierer in ähnlicher Form praktizieren.

Ergebe dieser Schnellcheck, dass der Kunde womöglich für eine Förderung durch die öffentliche Hand infrage komme, werde er von der Sparkasse an den Märkischen Kreis verwiesen, erklärt ein Bauspar-Fachmann der Sparkasse. Dort kenne man sich mit den Förderrichtlinien bestens aus und sei auch bei der Antragsstellung behilflich.

Die LBS West ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe und nach eigener Darstellung Marktführer in den Bereichen Immobilien, Finanzieren und Bausparen. Sie betreut in ihren Kunden-Centern sowie in den Sparkassen-Filialen in NRW und Bremen zwei Millionen Kunden mit 2,4 Millionen Bausparverträgen über eine Summe von 65 Milliarden Euro.

Die Immobilientochter vermittelt demnach allein in NRW jährlich mehr als 10 000 Wohnimmobilien.