„Land & Lecker“ (WDR): Lüdenscheiderin heute Abend als Fernseh-Gastgeberin

Löwenzahnkapern und Wie-Rhabarber-Kompott

+ © WDR/Melanie Grande Steht für „Essbare Landschaften im Sauerland“: die Lüdenscheider Bio-Landwirtin Marie Woeste. Und damit steht sie auch im Mittelpunkt der Montagsfolge des WDR-Fernsehformats „Land & lecker“ (15. August, 20.15 bis 21 Uhr). © WDR/Melanie Grande

Normalerweise sind Kohlrabi, Gurken und Radieschen die Hauptdarsteller in Marie Woestes Welt. Doch diesmal ist es anders. Diesmal steht die junge Bio-Landwirtin, die in Lüdenscheid bekanntlich die Solawi-Initiative ergriffen hat, selbst im Mittelpunkt.

Lüdenscheid/NRW – Am Montagabend ist Marie Woeste Gastgeberin in der WDR-Serie „Land & lecker“. Ausgestrahlt wird die Sendung am 15. August, 20.15 bis 21 Uhr; zu sehen ist sie auch in der ARD-Mediathek. Reihum laden die Teilnehmer in dem Format auf ihre Höfe ein, stellen sich und ihre Konzepte vor, bewirten ihre Gäste und sammeln Punkte für die Abschlussbewertung: Wer hat den schönsten Hoftag gestaltet?

„Es war ein verrücktes Gefühl, vor der Kamera zu stehen“, erzählt die Bio-Landwirtin Marie Woeste. „Aber es hat Spaß gemacht und war total schön, die anderen Landwirte kennenzulernen.“ Zu sechst war die Gruppe, die vom Siegerland bis zum Niederrhein auf unterschiedliche Weise ihre Vorstellungen vom Leben und Arbeiten auf dem Land gestaltet. Die Folge mit Marie Woeste ist Nummer vier.

„Land & Lecker“ (WDR): Lüdenscheiderin Marie Woeste als Fernseh-Gastgeberin

Bei der Lüdenscheiderin, die gemeinsam mit ihrem Partner Lewis vor zwei Jahren den 600 Jahre alten Hof übernommen hat, dreht sich alles um „Essbare Landschaften im Sauerland“. Der Weg dahin hat im Herbst 2021 begonnen. Da habe der Sender angefragt, erzählt sie. Ein Imker, der in einer früheren Staffel porträtiert wurde, habe sie empfohlen. Die Zusage kam im Frühjahr, im Mai begannen die Dreharbeiten, das Finale ist gerade im Kasten. Anreise ist jeweils am Vortag, dann folgen der Drehtag und Abreise – intensive Tage, in die man schon etwas Zeit investieren musste. Auch ins Menü, das serviert werden sollte. „Ich habe lange rumprobiert“, sagt sie und lacht. Gemeinsam mit ihrer Mutter entwickelte sie drei Gänge samt Aperitif, die von Leidenschaft für Kräuter und überraschende Kombinationen zeugen. Das hat gewirkt: „Die anderen Teilnehmer waren total beeindruckt.“



Garniert wird die kulinarische Reise mit Hintergründigem zu der jungen Vision für den Hof, zu Besonderheiten der Landwirtschaft in Sauerland-Klima, zu dem, was gepflanzt und geerntet wird. Der Zuschauer erfährt mehr über die erste Gurkenernte des Jahres, über die schweren, steinigen, lehmigen Böden, über rücken- und bodenschonende Handarbeit auf klein strukturierten Beeten. Und er erfährt etwas über das solidarische Mit-Anpacken der regelmäßigen Abnehmer des Geernteten.



+ Tief in die Kräuterkiste gegriffen haben Marie Woeste (rechts) und ihre Mutter. Die Kräuter spielen eine wichtige Rolle in jedem Gang. © Susanne Kornau

Dass die Zutaten fürs Menü nicht allein aus den Beeten stammen, dürfte nur eine der Überraschungen in der Sendung sein. Denn Marie Woeste ist mittlerweile zertifizierte Wildkräuterpädagogin und weiß: „Böse Pflanzen haben auch gute Seiten.“ Und so genannte Unkräuter kann man auf unterschiedliche Arten bekämpfen. Am besten geht’s, das weiß man nach dem Genuss der Sendung, wenn man sie einfach isst. Als Wildkräuter-Quiche mit Löwenzahnkapern, zum Beispiel. In der Kräutersauce. Zum Nachtisch. Weil auf dem Hof kein Rhabarber angebaut wird, gibt’s einfach Wie-Rhabarber-Kompott.

Land & Lecker“ (WDR): „Böse“ Pflanzen, gute Seiten

Dazu geht’s dem japanischen Staudenknöterich an den marmorierten Stängel: Für vier Personen rechnet die junge Landwirtin 500 Gramm der wild wachsenden alten Gemüsepflanze, die an vielen Böschungen und in Gärten nur als schwer zu dezimierendes Ärgernis gilt. Auf diese Weise wird es zum Genuss. „Naturschutz ausüben durchs Aufessen“, nennt die Lüdenscheiderin diese Methode scherzhaft. Essbare Blüten von Malve und Kornblume bringen zusätzlich und dekorativ Farbe ans Joghurt-Eis. Vor allzu sorglosem Umgang mit dem, was in Wald und Flur wächst, warnt Marie Woeste sicherheitshalber: „Einige wenige Pflanzen sind sehr giftig. Und es gibt auch Doppelgänger.“ Was durchaus mit Vorsicht zu genießen ist, erläutert sie gerne im Rahmen eines VHS-Angebots: einer Wildkräuterexkursion im September.



Doch erst einmal schnuppern ihre Gäste am mit Tannenoxymel aromatisierten Sekt. Ein altes Heilmittel, prickelnd serviert. Sie staunen über den Pfefferminzgeschmack frisch gepflückter er Brennnesseln oder die Wirkung der ätherischen Öle im Hähnchen-Kräuterbett – eine Offenbarung für passionierte Köche und Genießer. „Beinahe jede Pflanze hier hat eine Aufgabe“, erklären Marie und Lewis in die Kamera. Am Ende ist es vor allem die, gut zu schmecken.