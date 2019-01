Lambert spielt „Sweet Apocalypse“ in Lüdenscheid

Lüdenscheid – Lambert, der Pianist mit der ledernen Tiermaske: Im Dezember spielte er in Istanbul und Hamburg, am Samstagabend sitzt er in Berlin am Klavier und Sonntag ab 18 Uhr im Kulturhaus in Lüdenscheid. Sein Programm: „Sweet Apocalypse“.

Er stammt aus Norddeutschland, ist Wahl-Berliner und hat nach eigenem Bekunden mit klassischer Musik nicht viel zu tun: Fürs Kulturhausteam ist der Auftritt des Pianisten ein Versuch, frischen Wind durch die Reihe der Meisterkonzerte wehen zu lassen.

„Sweet Apocalypse“ nennt sich das Programm, das am Sonntagabend zu hören ist. „Als die Jahrtausendwende anstand, waren viele Menschen davon überzeugt, dass die Apokalypse bevorstehe. Was folgte, war jedoch kein Weltuntergang wie ihn die Heilige Schrift ankündigt, kein großes Erdbeben, keine Sonnenfinsternis, kein Mond wie Blut, und auch die Sterne fielen nicht vom Himmel. Die Angst ist dennoch geblieben. Wir leben in einer Postapokalypse, haben Angst vor dem Menschen und vor dessen Taten, vor der Natur und vor allem was wir nicht verstehen oder erklären können“, heißt es dazu im Programm.

Mit „Sweet Apocalypse“ setzt sich Lambert mit diesen Ängsten in 12 Kompositionen auseinander, mit sanften Tönen, aber auch dramatischen, die die Zuhörer bis ins Mark treffen sollen.

Lambert ist ausgebildeter Jazzpianist, Komponist und Produzent, spielte in der Elbphilharmonie, aber auch auf Festivals, bei denen die elektronische Musik überwiegt. Er gibt sich geheimnisvoll und mysteriös, das Klavier ist seine Basis. Die Maske trage er, so sagte er in einem Interview, um seine gern mal aufkeimende Unsicherheit kaschieren zu können. Sie verschaffe ihm seinen Freiraum. Sie stamme aus Sardinien, wo man in der Karnevalszeit solche Masken trägt.

Der Jazzpianist wurde vor allem dadurch bekannt, dass er bekannte Stücke auf dem Klavier neu interpretierte und über die Videoplattform YouTube veröffentlichte. Im Jahr 2014 gelang Lambert mit seinem gleichnamigen Album der musikalische Durchbruch. Im vergangenen Jahr erschien die CD „Sweet Apocalypse“.

Eintrittskarten Beginn ist am Sonntag um 17.30 Uhr mit einem Einführungsgespräch. Das Meisterkonzert beginnt um 18 Uhr im großen Saal. Eintrittskarten sind noch zu Preisen von 16,50 Euro und 17,60 Euro an der Theaterkasse des Kulturhauses zu haben – einschließlich der Ticketinggebühr. An der Abendkasse kann der Preis gegebenenfalls abweichen.