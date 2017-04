P&C lässt die Stadt weiterhin zappeln

Lüdenscheid - Lüdenscheid muss auf unbestimmte Zeit weiter auf die Beseitigung des Schandflecks am Eingang zur Wilhelmstraße warten. Ob und wann die Düsseldorfer Peek & Cloppenburg KG das ihr gehörende alte Sinn-Leffers-Gebäude abreißen lässt und neu baut, lässt Unternehmenssprecherin Dr. Bianca Schubert offen.

Auf Anfrage der LN erklärte Schubert lediglich: „Wir können versichern, dass wir seit längerem ‘hinter den Kulissen’ alle Aspekte abwägen und an einer Entscheidung über den Standort Lüdenscheid arbeiten. Wir bemühen uns, nun schnellstmöglich über den nächsten Schritt zu informieren. Leider können wir Ihnen zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Antworten auf Ihre Fragen geben.“ Eine Standortentwicklung sei immer langfristig angelegt, daher müssten zahlreiche Faktoren beachtet und „ihre zukünftige Entwicklung antizipiert werden, ehe eine finale Entscheidung“ falle.

Die LN hatten unter anderem gefragt, ob P & C überhaupt noch eine Marktchance in Lüdenscheid sehe, ob man mittlerweile einen Investor gefunden habe, der den Neubau realisiere – und ob das Unternehmen andernfalls bereit sei, das Sinn-Leffers-Gebäude zu verkaufen. Dies blieb inhaltlich ebenso unbeantwortet wie die Frage, ob P & C bereit sei, übergangsweise die Schaufensterfront des Sinn-Leffers-Gebäudes Lüdenscheider Künstlern (Graffiti etc.) zur Gestaltung zur Verfügung zu stellen.

Im Internet bewegt die Situation erneut die Gemüter. In der Gruppe „Du bist Lüdenscheider, wenn...“ wird über die Auswirkungen auf die Innenstadt sowie das Verhalten des Unternehmens diskutiert – und auf Initiative des Gruppen-Administrators Sven Parnemann haben mehrere Nutzer direkt auf der Facebook-Seite des Unternehmens P & C ironisch, enttäuscht und verärgert Beiträge hinterlassen. „Hallo liebes Peek und Cloppenburg, kennen Sie die Stadt Lüdenscheid?“, schreibt ein Nutzer. „Sie als Großkonzern sollten sich wirklich schämen, denn Sie tragen erheblich dazu bei, dass die einst so beliebte Wilhelmstraße in Lüdenscheid sprichwörtlich den Bach runter geht“, postet ein anderer. Eine weitere Lüdenscheiderin findet, es sei „eine Unverschämtheit“, was P & C „veranstaltet“.

Nachdem Standard-Antworten mit dem Verweis auf die Langfristigkeit von Standortentwicklungen die Facebook-Nutzer verärgert hatten, reagiert das Social-Media-Team von P & C inzwischen etwas individueller, aber nach wie vor ohne konkrete Informationen.

Wie der Graffiti-Künstler Yves Thomé in der Lüdenscheid-Gruppe mitteilte, habe ihm P & C geantwortet, seinen Vorschlag, dass Künstler das Gebäude vorerst verschönern, an die Geschäftsleitung weitergegeben zu haben.

Kommentar

Herzlich unwillkommen

Auf einer Informationsveranstaltung im Dezember 2012 erklärte der von Peek & Cloppenburg beauftragte Architekt Rainer Wies, mit den Abrissarbeiten des von P & C erworbenen alten Sinn-Leffers-Gebäudes sei ab April 2013 zu rechnen. Passiert ist seitdem: nichts. Das markante Gebäude eingangs der Wilhelmstraße hat sich stattdessen zu einem Schandfleck, zum Treffpunkt für Junkies und Alkoholiker, entwickelt.

Benachbarte Läden stehen leer. Politik und Stadtverwaltung sind offenbar machtlos, Bürger und Geschäftsleute massiv verärgert. Bei Peek & Cloppenburg interessiert das offenbar niemanden. Mag ja auch sein, dass P & C sich das alles mal ganz anders vorgestellt hatte. Man selbst betrieb in Lüdenscheid seinerzeit eine mäßig attraktive B-Filiale und kaufte 2009 das Sinn-Leffers-Gebäude.

Der starke Konkurrent musste 2011 dort das Feld räumen, verschwand aber keinesfalls aus der Stadt, sondern eröffnete gleich nebenan neu. Verließ P & C damals schon der Mut? Möglicherweise haben die Düsseldorfer mittlerweile aber ohnehin ganz andere Sorgen. Die Wirtschaftswoche schrieb im Juli 2015: „Onlineshops und Modelabels mit eigenen Läden bedrohen das Geschäftsmodell von Händlern wie Peek & Cloppenburg. Erbe Patrick Cloppenburg soll den Konzern zukunftsfest machen – doch er findet keinen Weg aus der Krise.“

Da dürfte ein Neubau in Lüdenscheid auch nicht die Rettung bringen. Es bleibt der Eindruck, dass die Düsseldorfer extrem hilflos und unprofessionell agieren. Oder dass es ihnen auf einen Leerstand mehr oder weniger längst nicht mehr ankommt. Eins aber dürfen sie getrost zur Kenntnis nehmen: In Lüdenscheid sind sie inzwischen herzlich unwillkommen. Sie haben jeglichen Kredit verspielt. - von Willy Finke