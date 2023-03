Lärmschutz: Hauseigentümer und Handwerker genervt von der Autobahn GmbH

Von: Thomas Machatzke

Im Juni vergangenen Jahres verkündete das Bundesverkehrsministerium an, dass Anwohnern an der Bedarfsumleitung mit Lärmschutzfenstern geholfen werden könne. In vielen Fällen hat die Autobahn GmbH inzwischen auch unterstützen können. Daneben gibt es aber auch Fälle, in denen Hausbesitzer und Handwerker einfach nur genervt sind.

Lüdenscheid – Es war der Juni des vergangenen Jahres. Zur Sperrung der Talbrücke Rahmede stand eine Sondersitzung des Stadtrates im Lüdenscheider Kulturhaus bevor, als das Bundesministerium für Digitales und Verkehr unter Beweis stellte, dass in besonderen Situationen auch durchaus Gesetze geändert werden können. Das Ministerium in Berlin jedenfalls verkündete rechtzeitig vor der Sondersitzung, dass den Anwohnern an der Bedarfsumleitung schon bald unter anderem mit Lärmschutzfenstern geholfen werden könne. Gut getaktet war die Nachricht, ein kleines Geschenk für die zahlreichen unzufriedenen Bürger, die an jenem 10. Juni ins Kulturhaus kommen sollten.

Inzwischen ist das neue Gesetz längst in Kraft – und in vielen Fällen hat die Autobahn GmbH inzwischen auch den Anwohnern helfen können. „Es sind sicherlich mehr als 100 Anträge, die inzwischen umgesetzt worden sind“, sagt die Leiterin des Brückenbauer-Büros, Klaudia Scheer. Es klingt zufrieden. Lärmschutz-Anträge sind das tägliche Brot des Büros. „Ein großes Thema“, sagt Scheer, „wir beraten und helfen, es gibt uns den so wichtigen Kontakt zu den Bürgern. Eine Mitarbeiterin ist täglich sicherlich zu drei Vierteln nur mit dem Thema Lärmschutz beschäftigt.“

Die Verkehrsinsel, die Francesco Piccirilli und seiner Familie schon mehrfach nachts den Schlaf geraubt hat: Lärmschutzfenster sollen Abhilfe schaffen – doch der Lüdenscheider sieht nach drei von der Autobahn GmbH abgelehnten Angeboten von Fensterbauern kein Fortkommen. © Cornelius Popovici

Einer der Bürger, die gerne Lärmschutzfenster hätten, ist Karsten Weller. Was auf viele andere zutrifft, hat er so nicht erlebt. Seit August bemüht er sich darum, sein Haus am Hulsberg mit Lärmschutzfenstern zu versehen. Bislang ohne Erfolg. Seine Geschichte ist eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen. „Beim ersten Angebot habe ich direkt nach 24 Stunden eine Absage erhalten – zu teuer“, sagt Weller, der schwer angenervt ist vom Hin und Her, das ihn seitdem beschäftigt.

Von zehn Fensterbauern haben acht abgelehnt, ein Angebot zu schreiben – wegen der zu geringen Erfolgsaussichten. Mit der Autobahn GmbH wollen die meisten nicht zusammenarbeiten.

Weller hatte zunächst lernen müssen, dass die Schallschutzmaßnahmen nur für Wohn- und Schlafräume finanziert werden. Bad und Flur durfte er aussparen. Es blieben sechs Fenster, die getauscht werden sollten. Weller kontaktierte nach der ersten Ablehnung andere Fensterbauer – und machte eine überraschende Erfahrung. „Von zehn Fensterbauern haben acht abgelehnt, ein Angebot zu schreiben“, sagt er, „wegen der zu geringen Erfolgsaussichten. Mit der Autobahn GmbH wollen die meisten nicht zusammenarbeiten. Und von außerhalb mag schon gar niemand nach Lüdenscheid kommen, um sich die Dinge vor Ort anzusehen. Privat gerne, aber nicht mehr der Autobahn GmbH.“

Zuschlag geht an Fensterbauer aus Polen

Ein zweites Angebot, das er einreichte, wurde jedenfalls wieder abgelehnt, weil die Arbeiten im Nachgang, so zum Beispiel das Verleimen, nicht eingepreist waren. Weller stellte seine Bauzeichnungen zur Verfügung und schlug vor, dass man ihm einen Betrag der Bezuschussung nennen solle. Er hätte in diesem Fall die Restkosten selbst getragen. Auch dies wurde abgelehnt. Stattdessen erhielt er eine Belehrung darüber, was Subventionsbetrug sei.

Weller blieb optimistisch und bereitete die erhofften Arbeiten vor. Seit nunmehr drei Monaten stehen die Rolladenkästen offen. Das geht nur, weil die Wohnung aktuell nicht bewohnt ist. Sei’s drum: Es gibt einen Silberstreif am Horizont. Die Autobahn GmbH hat inzwischen ein Angebot eines Fensterbauers aus Polen akzeptiert. „Die Fensterbauer vor Ort sagen, dass das nicht dieselbe Qualität sei, aber das ist mir inzwischen egal“, sagt Weller, „allerdings ergibt sich ein neues Problem: Der Fensterbauer aus Polen hat so viele Aufträge, dass er mit der Arbeit nicht nachkommt.“

Abdulelah Asaad und seine Kollegen von der Firma Glas und Fensterbau Nielsen aus Nachrodt-Wiblingwerde bauen derzeit neue Lärmschutzfenster in Mehrfamilienhäuser an der Lennestraße ein. © Cedric Nougrigat

Und wenn die Fenster kommen, wird Weller noch vor Ort ein Unternehmen beauftragen müssen, das den Einbau vornimmt. Ein Angebot hat er eingereicht, aber seit nun bereits mehr als drei Wochen keine Antwort, ob das Angebot akzeptiert wird.

Auch Klaudia Scheer kennt Fälle wie jenen von Weller. „Einige davon ziehen sich, weil die Angebote überteuert sind“, sagt die Leiterin des Brückenbauer-Büros, das in der Thematik die Mittlerrolle zwischen Bürger und Autobahn GmbH hat, „die Angebote werden auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft. Es mag in Einzelfällen Probleme geben. Die Autobahn GmbH ist zügig bei der Bearbeitung und den Rückantworten. Aber es geht hier um öffentliche Gelder. Ich verstehe schon, dass man da genau hinschauen muss.“

Wagemeyer bietet seine Hilfe an

Der Bürgerbeauftragte für den Neubau der Talbrücke Rahmede, Sebastian Wagemeyer, will derweil vor allem eines: Lösungen für die betroffenen und leidenden Bürger. „Wenn es zu solchen Problemen kommt, darf mich ruhig jeder direkt ansprechen, damit wir nach Lösungsmöglichkeiten suchen können“, sagt Wagemeyer, der sich von Beginn an gegenüber Berlin vehement für den Schallschutz an der Bedarfsumleitung eingesetzt hat.

Doch zurück zur Umsetzung: Dass Handwerker nicht mehr so gerne für die Autobahn GmbH arbeiten würden, hat Klaudia Scheer derweil so noch nicht erlebt. Francesco Piccirilli allerdings hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch er hat für sein Haus an der Altenaer Straße inzwischen mehrere Angebote gemacht, die abgelehnt worden sind, und sagt: „Ich kriege keine Handwerker. Die ersten drei Angebote sind abgelehnt worden, ich habe noch ein viertes in petto, doch das ist noch teurer als die anderen drei. Das habe ich gar nicht eingereicht.“

Piccirilli arbeitet selbst in der Verwaltung beim Märkischen Kreis. Es ist nicht so, dass er kein Verständnis hat. Aber ein wenig ratlos ist er durchaus. „Man hat mir dann gesagt, ich solle Angebote von außerhalb einholen“, sagt er, „aber die Leute wollen nicht nach Lüdenscheid kommen.“ Piccirilli mutmaßt, dass die Autobahn GmbH die Preise aus dem vergangenen Sommer zugrunde legt bei der Bewertung der Angebote, als sie seine Angebote als „nicht ortsüblich“ eingestuft hat. Doch die Inflation zeige Wirkung. Was heute an Angeboten gemacht werde, liege 30, 40 oder 50 Prozent über den Angeboten des Sommers 2022. „Angebot und Nachfrage, alles ist teurer geworden.“

Francesco Piccirilli wünscht sich sehnlichst eine Lösung, denn er wohnt selbst im Haus, erlebt den Lärm. „Vor unserem Haus ist eine Verkehrsinsel, die inzwischen bereits achtmal nachts von Lkw mitgenommen worden ist“, sagt er, „klar wird man da wach, auch meine erst ein Jahr alte Tochter.“ Fünf Fenster und eine Balkontür wünscht er sich. Aber er hat im Moment keine Idee, wie er weiterkommt. Die frohe Botschaft des Bundes aus dem Juni des vergangenen Sommers – für Piccirilli und auch Weller ist sie inzwischen ein Ärgernis. Ein noch nicht eingelöstes Versprechen für die Zukunft.