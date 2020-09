Lärm und Randale: Altstadt-Anwohner verzweifeln wegen Kneipe in der Nachbarschaft

Die Oberstadt und die sich anschließende Hochstraße entwickeln sich zu Zuständen wie in der Kluse und Knapperstaße.

Respekt für die Courage der Anwohner, die sich mit solchen Leuten anlegen.

Der Weg in die Öffentlichkeit ist der einzig richtige und gibt etwas Schutz vor anonymen Übergriffen.

Warum hat das Ordnungsamt nicht von sich aus bzw. bisher überhaupt nicht reagiert ?

Hier sieht es so aus als wenn Recht und Gesetz gegen die Anwohner ausgespielt wird.

Wer wohnt da eigentlich und wer ist da gemeldet ?

Der uneinsichtigen und abgebrühten Wirtin muss Druck gemacht werden.