„Längere Geschichte“: Denkmalschutz verzögert Treppensanierung am Kulturhaus

+ © Cedric Nougrigat „Längere Geschichte“: Die denkmalgeschützte Treppe vor dem Kulturhaus ist noch nicht saniert. © Cedric Nougrigat

Jetzt rächt es sich erneut, dass die Stadt ihr Kulturhaus an der Freiherr-vom-Stein-Straße vor nahezu fünf Jahren unter Denkmalschutz gestellt hat. Denn die Treppenanlage zum Haupteingang ist marode, unpassierbar, abgesperrt – und wird es auf unbestimmte Zeit wohl bleiben.

Lüdenscheid – Andreas Beckmann, Betriebsleiter der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW) der Stadt, nannte die überfällige Sanierung am Mittwochabend im Bau- und Verkehrsausschuss „eine längere Geschichte“. Die Baumaßnahme für 35 000 Euro sei zwar in einem „freihändigen Vergabeverfahren“ in die Wege geleitet. Und eine Firma, die den Auftrag ausführen kann, sei auch gefunden. „Aber wir müssen umfassend den Denkmalschutz beachten.“ Deshalb sei die Obere Denkmalbehörde beim Märkischen Kreis eingeschaltet worden.

Die wiederum hat nach Beckmanns Worten verfügt, dass derselbe Stein verbaut werden muss, der 1981 beim Bau des Kulturhauses auf den Treppen verlegt wurde. „Der ist aber am Markt nicht mehr zu bekommen.“ Die beauftragte Fachfirma habe darauf eine Alternative entwickelt und angeboten, die Freitreppe mit einem ähnlichen Blockstein zu versehen.



Das hat die ZGW der Oberen Denkmalbehörde laut Andreas Beckmann so mitgeteilt. Doch die zuständigen Stellen hätten noch nicht geantwortet. Die Baumaßnahme liegt also zunächst auf Eis, die Treppe bleibt gesperrt. Beckmann: „Wir warten händeringend auf die Zustimmung der Oberen Denkmalbehörde.“