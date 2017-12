Einkaufen an Heiligabend: "Alle, die  einkaufen, sollten 100 Prozent mehr bezahlen"

Lüdenscheid - Vier Rewe- und Kaufpark-Märkte in Lüdenscheid öffnen an Heiligabend für jeweils vier Stunde ihren Türen. Auch anderswo ist Einkaufen möglich. Sollte man das kurz vor der Bescherung dürfen? Das meinen unsere Leser.

Nach Angaben von Unternehmenssprecherin Julia Hertin haben die Rewe-/Kaufpark-Märkte an der Kölner Straße, am Brockhauser Weg, am Breitenfeld und an der Bromberger Straße / Bräuckenstraße Heiligabend in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Wir haben unsere Leser über Facebook-Seiten gefragt: "Wie stehen Sie dazu, dass die genannten Supermärkte Heiligabend öffnen?“ Es hat sich eine lebendige Diskussion entwickelt. Das Echo ist geteilt. Eine Auswahl der Nutzer-Kommentare:

Frau von Rossi: „Ich finde es super und sehr angenehm, dass die Geschäfte (ein Teil zumindest) zeitweise am 24.12. geöffnet haben. Ob das an einem Sonntag sein muss, ist allgemein eine andere Frage.“ Gogo Stone: „ Mich wundert es nicht wirklich, dass Rewe kurz vor knapp so entscheidet. Andere Unternehmen haben bereits vor Wochen entschieden, an die Mitarbeiter zu denken und auf die Öffnung zu verzichten. Hier spricht die Geldgier unverantwortlicher Manager.“

Lesen Sie auch: Rewe öffnet in Lüdenscheid einige Filialen

AyseGül Ttk TC : „Heilig Abend – Christnacht – Die Geburt Christi. Diesen wichtigen christlichen Tag sollte man mit der Familie verbringen. So wie in Schweden, Bulgarien oder der Slowakei sollte der Heiligabend auch in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag werden.“

: „Heilig Abend – Christnacht – Die Geburt Christi. Diesen wichtigen christlichen Tag sollte man mit der Familie verbringen. So wie in Schweden, Bulgarien oder der Slowakei sollte der Heiligabend auch in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag werden.“ Michael Papadopoulos: „Bei weniger als zwei Dritteln Anteil von Christen an der Gesamtbevölkerung ist das Argument des Weihnachtsfestes für die Ablehnung der Sonntagsöffnung am Heiligen Abend nur zu zwei Dritteln zutreffend, das gilt für Geschäftsinhaber, Personal und Kunden gleichermaßen. Ich persönlich halte zwar nichts von Sonntagsöffnungen, aber das sollte jedem selbst überlassen werden."

"Sonntagsarbeit wird sehr gut vergütet"

Annegret Finke : „Wenn die Mitarbeiter es selbst entscheiden können, ob sie arbeiten möchten oder nicht, finde ich es nicht so furchtbar schlimm. Sonntagsarbeit wird auch sehr gut vergütet. Und eins ist klar: Der Marktleiter wird anwesend sein müssen. Die Kehrseite ist für mich noch nicht mal der Heiligmorgen. Grundsätzlich müsste es keine Sonntagsöffnungen geben. Es kommt nicht mehr in die Kasse, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Es ist nur eine Verschiebung. Ebenso halte ich Sonntagsöffnungen allgemein für familienfeindlich. Auch die Kunden sollten sich besser um Ihre Leute kümmern als mit Kindern, die doch lieber was anderes machen möchten, durch die Stadt zu hetzen.“

: „Wenn die Mitarbeiter es selbst entscheiden können, ob sie arbeiten möchten oder nicht, finde ich es nicht so furchtbar schlimm. Sonntagsarbeit wird auch sehr gut vergütet. Und eins ist klar: Der Marktleiter wird anwesend sein müssen. Die Kehrseite ist für mich noch nicht mal der Heiligmorgen. Grundsätzlich müsste es keine Sonntagsöffnungen geben. Es kommt nicht mehr in die Kasse, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Es ist nur eine Verschiebung. Ebenso halte ich Sonntagsöffnungen allgemein für familienfeindlich. Auch die Kunden sollten sich besser um Ihre Leute kümmern als mit Kindern, die doch lieber was anderes machen möchten, durch die Stadt zu hetzen.“ David Schwabe : „ Es ist unfassbar! Alle verkaufsoffenen Sonntage wurden gestrichen, aber Heiligabend ist es was anderes? Eine Frechheit denen gegenüber, die im Einzelhandel arbeiten müssen.“

Nina Gilis: „Wenn ich lese ‘Wir möchten auch an Heiligabend für unsere Kunden da sein!’ könnte ich lachen und heulen gleichzeitig. Es wird niemand verhungern, nur weil er diesmal drei Tage nicht einkaufen kann anstatt zwei. Hoffentlich haben diese geldgierigen Supermärkte Einbußen. Die Mitarbeiter tun mir leid.“

"Konsumenten wollen es immer bequemer haben"

Ilias Tsilikas : „Vielleicht sollten wir Konsumenten uns Gedanken machen, weil wir es immer bequemer haben wollen, verwöhnt werden wollen, immer kriegen wollen, was wir jetzt brauchen. Der Handel, in dem Fall Rewe, kommt diesen Wünschen, Erwartungen und Forderungen einfach nach. Man wird sich wundern, wie viele aus dem engen Kreis diesen ‘Service’ nutzen werden.“

: „Vielleicht sollten wir Konsumenten uns Gedanken machen, weil wir es immer bequemer haben wollen, verwöhnt werden wollen, immer kriegen wollen, was wir jetzt brauchen. Der Handel, in dem Fall Rewe, kommt diesen Wünschen, Erwartungen und Forderungen einfach nach. Man wird sich wundern, wie viele aus dem engen Kreis diesen ‘Service’ nutzen werden.“ Timo Karl : „Wer es bis Samstagabend um 22 Uhr nicht schafft, einzukaufen, um die Feiertage zu ‘überleben’, dem ist nicht mehr zu helfen. Abgesehen davon, dass man an Heiligabend nichts Frisches bekommt, was es nicht auch schon am Samstag gab. Die Angestellten im Einzelhandel sollten Weihnachten auch genießen dürfen.“

: „Wer es bis Samstagabend um 22 Uhr nicht schafft, einzukaufen, um die Feiertage zu ‘überleben’, dem ist nicht mehr zu helfen. Abgesehen davon, dass man an Heiligabend nichts Frisches bekommt, was es nicht auch schon am Samstag gab. Die Angestellten im Einzelhandel sollten Weihnachten auch genießen dürfen.“ Else Belse: „ Rewe hat halt geöffnet für ein paar Stunden, meine Güte. Wie viele andere leider auch arbeiten gehen müssen an solchen Tagen. Aber trotzdem können die Konsumenten an dem Tag ihren Dank aussprechen und der Kassiererin wenigstens eine kleines Geschenk machen. Hebt doch gleich die Stimmung ganz anders – und gibt Wertschätzung.“

"Eine Zumutung für das Personal"

Claudia Pawlik : „Ich betrachte es mal von zwei Seiten. Natürlich ist es eine Zumutung für das Personal, an Heiligabend und dann noch auf einem Sonntag arbeiten zu müssen. Gleichzeitig kenne ich mich, irgendwas habe ich immer vergessen einzukaufen, und es beruhigt mich, dass wenigstens noch vereinzelt Läden geöffnet haben.“

: „Ich betrachte es mal von zwei Seiten. Natürlich ist es eine Zumutung für das Personal, an Heiligabend und dann noch auf einem Sonntag arbeiten zu müssen. Gleichzeitig kenne ich mich, irgendwas habe ich immer vergessen einzukaufen, und es beruhigt mich, dass wenigstens noch vereinzelt Läden geöffnet haben.“ Britta Bült: „Bin auch absolut dagegen. Mich würde interessieren, wie viele von denen, die hier die Öffnungszeiten verneinen, am Sonntag im Rewe zu finden sind.“

Das sagt Verdi zur Ladenöffnung an Heiligabend

Gizzie Zampano: „ Wenn das weiter um sich greift, werden irgendwann auch am Sonntag Lastwagen fahren, es wird Rasen gemäht oder der Handwerker kommt am Sonntagmorgen mal eben, um den Fliesenboden rauszureißen. Spätestens dann sind alle am jammern, wie schön doch früher der Sonntag mal war. Diese verkaufsoffenen Sonntage sind der Anfang einer miesen Entwicklung. Es ist übrigens Quatsch, diese Arbeiten mit systemrelevanten Tätigkeiten wie Polizei oder Altenpflege zu vergleichen. Die müssen halt sein. Verkaufen gehört wohl kaum dazu.“

"Sonntag soll einkaufsfrei bleiben"

Ina Hendrich : „Sonntag soll einkaufsfrei bleiben. Man hat in der Woche genug Zeit. Ich frage mich jetzt noch, wie wir es geschafft haben, durch die 80er zu kommen.“

: „Sonntag soll einkaufsfrei bleiben. Man hat in der Woche genug Zeit. Ich frage mich jetzt noch, wie wir es geschafft haben, durch die 80er zu kommen.“ Michael Pache : „Offene Supermärkte am Sonntag brauche ich nicht, aber diese Nachricht hat mich gefreut.“ Er meint Thomas Jacob, den Betreiber des Glühweinstandes auf dem Weihnachtsmarkt. Der hat auf Facebook gepostet: „Auf vielfachen Wunsch werden wir Heiligabend von 10 bis 14 Uhr unseren Glühweinstand öffnen.“

: „Offene Supermärkte am Sonntag brauche ich nicht, aber diese Nachricht hat mich gefreut.“ Er meint Thomas Jacob, den Betreiber des Glühweinstandes auf dem Weihnachtsmarkt. Der hat auf Facebook gepostet: „Auf vielfachen Wunsch werden wir Heiligabend von 10 bis 14 Uhr unseren Glühweinstand öffnen.“ Angelika Remiorz : „Alle, die Heiligabend in diesen Geschäften einkaufen, sollten 100 Prozent mehr bezahlen!“

: „Alle, die Heiligabend in diesen Geschäften einkaufen, sollten 100 Prozent mehr bezahlen!“ Chris Hoffmann : „Ich erwarte von Rewe nicht weniger, als allen an dem Tag arbeitenden Mitarbeitern zwei Tage Extraurlaub im Jahr 2018 sowie die vierfache Vergütung für die Stunden am Sonntag zukommen zu lassen. Allein die Idee, an einem Heiligabend, der auf einen Sonntag fällt, die Märkte zu öffnen, ist aus meiner Sicht nahezu unverfroren. Als wäre in den Märkten an den Tagen vor den Feiertagen nicht schon genug Alarm. Da fehlen einem wirklich die Worte. Unglaublich.“

"Jeder sollte aufmachen können, wann er möchte"

Guido Raith : „ Eine Öffnung am Heiligabend braucht niemand. Weder die Verkäufer noch die Kunden, die sich auch an diesem Tag nicht ultimativ glücklich kaufen können, selbst wenn es ihnen die marktradikale „Geiz-ist-geil“-Fraktion täglich verspricht. Und genau diese Gruppe von Menschen wird auch kaum ihr eigenes Glück erzielen durch das Anhäufen von noch mehr Geld, das immer noch nicht essbar ist, immer noch keine Herzenswärme kaufen kann und immer noch recht wenig Sinn als Beigabe zur letzten Ruhe macht.“

: „ Eine Öffnung am Heiligabend braucht niemand. Weder die Verkäufer noch die Kunden, die sich auch an diesem Tag nicht ultimativ glücklich kaufen können, selbst wenn es ihnen die marktradikale „Geiz-ist-geil“-Fraktion täglich verspricht. Und genau diese Gruppe von Menschen wird auch kaum ihr eigenes Glück erzielen durch das Anhäufen von noch mehr Geld, das immer noch nicht essbar ist, immer noch keine Herzenswärme kaufen kann und immer noch recht wenig Sinn als Beigabe zur letzten Ruhe macht.“ Carsten Baumann: „Auch wenn ich hier der Buhmann bin. Jeder sollte sein Geschäft aufmachen können, wann er möchte. 24/7! Alles würde sich von alleine regeln.“

So kann man Heiligabend in anderen Städten einkaufen:

Balve

Meinerzhagen

Werdohl

Plettenberg