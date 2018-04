Ladendieb bedroht Verkäuferin mit einer Spritze

Lüdenscheid - Er klaute in einem Supermarkt an der Knapper Straße und bedrohte anschließend eine Verkäuferin mit einer Spritze. Jetzt sitzt der 41-Jährige in Untersuchungshaft.

Der Mann hatte am Dienstag gegen 15.40 Uhr versucht, in einem Supermarkt am „Knapp“ Schnaps mitgehen zu lassen. Dabei beobachtete ihn eine Verkäuferin und sprach ihn vor dem Geschäft an.

Da sich der Mann laut Polizeibericht „äußerst unkooperativ“ verhielt, hielt die Zeugin ihn fest, um seine Flucht zu verhindern. Da holte er eine Spritze aus seiner Tasche und bedrohte die Angestellte. Die ließ ihn darauf los.

Der 41-Jährige ließ einen Teil der Beute zurück und rannte davon. Bei der Fahndung stellten Polizisten den Gesuchten an der Kölner Straße. Ein Drogenvortest verlief positiv, unter anderem im Hinblick auf Kokain und Opiate.

Bei dem Verdächtigen wurden weitere Gegenstände gefunden, die mutmaßlich aus Ladendiebstählen stammen. Da er in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war, wurde er dem Haftrichter vorgeführt und landete in U-Haft.