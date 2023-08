Ladendieb (22) verletzt Mitarbeiter in Supermarkt in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

Symbolbild © dpa

Ein 22-Jähriger aus Lüdenscheid hat am Montag in einem Discounter an der Altenaer Straße für Aufregung gesorgt – und einen Mitarbeiter des Supermarktes verletzt.

Lüdenscheid - Der Verkäufer beobachtete den jungen Mann laut Polizeibericht dabei, wie er Waren einsteckte und damit, ohne sie zu bezahlen, den Laden verlassen wollte. Darauf sprach er den Verdächtigen an und hielt ihn fest, um ihn an der Flucht zu hindern.

Während Kolleginnen die Polizei alarmierten, versuchte der 22-Jährige, sich zu befreien. Bei dem Gerangel verletzte er den Ladendetektiv. Mehrere Mitarbeiter des Discounters überwältigten den Ladendieb und brachten ihn zu Boden, bis die Polizeistreife eintraf.

In seinem Stoffbeutel hatte der junge Mann griffbereit einen Hammer. Der 22-jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. In seiner Tasche fanden sich neben dem Hammer Bratwürstchen, Steaks, Energydrinks und Weingummis aus dem Laden. Der verletzte Verkäufer wurde vom Rettungsdienst versorgt.



Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest, stellte den Hammer sicher und schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung sowie eines räuberischen Diebstahls mit Waffen. Das Ermittlungsverfahren läuft.