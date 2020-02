Diebin erbeutet Waren im Wert von mehreren hundert Euro - dann wird sie gestoppt

Lüdenscheid - Waren im Wert von mehreren hundert Euro hatte eine mutmaßliche Ladendiebin in der Lüdenscheider Innenstadt in der Tasche, bis ein aufmerksamer Ladendetektiv die Polizei rief.

Eine 44-jährige Herscheiderin soll am Dienstag mehrere Ladendiebstähle in der Lüdenscheider Innenstadt begangen haben. Im Bekleidungsgeschäft Sinn am Sternplatz beobachtete ein Ladendetektiv die Frau.

Gegen 14 Uhr soll sie dort nach Polizeiangaben versucht haben, heimlich Kleidung aus dem Geschäft zu schaffen. Er rief die Polizei. In den Tüten, die die Dame mit sich führte, fanden die Polizisten aber nicht nur Bekleidung von Sinn, sondern zahlreiche weitere neue Waren von TK Maxx, C&A und Tedi im Gesamtwert von mehreren hundert Euro – ohne Quittung oder plausible Erklärung für deren Herkunft.

Das mutmaßliche Diebesgut stellten die Beamten sicher, die 44-Jährige nahmen sie vorläufig fest. Zudem leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren ein.