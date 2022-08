Der Lack war ab: Buddy-Bär trägt neuen Lüdenscheid-Anzug

Von: Susanne Kornau

Teilen

2007 kam der Buddy Bear als Rohling nach Lüdenscheid. Diese Bären-Figuren sind Teil einer Berliner Kunstaktion, die um die Jahrtausendwende, originell gestaltet, weltweit für „die Kunst der Toleranz“ geworben haben. © Cedric Nougrigat

Ein Buddy ist ein bester Kumpel. Seit einigen Jahren haben auch Petra und Uwe Hohlfeld solch einen Kumpel. Zwei Meter ist er groß, kräftig, auffällig. Nach langer Zeit hat der Buddy Bear nun einen neuen, passgenauen Anzug für seine Kurven bekommen.

Lüdenscheid - Der erste Anzug war fertig, aufgebrochen durch Wind und Wetter. Der Lack war buchstäblich ab.

Das schicke Designer-Stück ist wieder eine Maßanfertigung. Auf den Leib gesprayt, um genau zu sein: Francesco Marasciulo heißt der Lüdenscheider Lackkünstler, aus dessen Sprühkopf unter anderem die Bautz-Augen stammten, wie Petra Hohlfeld erzählt. Jedenfalls musste er sich für das Bärenprojekt umstellen, ist er doch sonst eher das große Format gewöhnt. Denn Hohlfelds hatten genaue Vorstellungen davon, was ihr Bär tragen sollte, der mit großer Geste die Pfoten gen Himmel reckt und Besucher willkommen heißt im Dorf Leifringhausen: Grasgrüne Hosen, himmelblau der Rest, ein paar Wölkchen treiben über den Oberkörper, das Motiv-Muster macht ihn symbolträchtig und rundum sehenswert: Lüdenscheider Türme (Phänomenta, Homert, Schützenhalle) formen einen breiten Gürtel um den Bauch. Unter der pinkfarbenen Fliege zieht ein Zeppelin fröhlich seine Kreise.

Auf dem Rücken scheint die Sonne über der Klamer Brücke, prangt eine Sonnenblume auf dem Po, Hummel und Schmetterlinge haben die Hausnummer im Visier, zu der Buddy Bear gehört. Die drei kleinen Katzen der Familie kuscheln sich an die kräftigen Hinterbeine. Stadtwappen und Onkel Willi passen ebenso noch aufs glänzende Kleid wie die Auftraggeber selbst, die mit ihrem roten Porsche-Trecker gerne in der Nachbarschaft unterwegs sind. Oder bei Oldtimertreffen. Alles dreifach konserviert, also bestens gerüstet für die nächsten Jahre.

Ein Bär mit Geschichte und Geschwistern

Der Lüdenscheider Bär hat eine Geschichte, und er hat Geschwister, die Anfang der 2000er-Jahre um die Welt gereist sind. Buddy-Bären stehen für Frieden, Verständigung und Toleranz, eine Botschaft, die sie weltweit vermitteln. Inzwischen haben sie wieder zum großen Teil in Berlin Aufstellung genommen. Von Künstlerhand gestaltet, tragen die Figuren Lokalkolorit, sind individuell und landestypisch gestaltet.



Die Idee faszinierte die beiden Lüdenscheider, die 2007 einen Rohling kauften und nach Hause bringen ließen. Damals bekam er seinen ersten Anzug samt A 45-Gürtel und Leifringhausen-Schärpe. Sie platzierten ihn, weithin sichtbar, auf einem Betonsockel. So wurde er, fest verschraubt, zur beliebten Landmarke. Während Petra Hohlfeld den Bären glücklich mustert, fällt ihr Blick aufs Umfeld: Die Hecke müsste noch gestutzt werden. Der Sockel braucht mal etwas Farbe. Aber Baustellen passen ja auch irgendwie ins Lüdenscheid-Bild.