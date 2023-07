Lachgas? Frau (19) baut Unfall vor den Augen der Polizei 

Führerschein sichergestellt

Mit einem Crash in Oberbrügge endete am Samstag die Irrfahrt einer Lüdenscheiderin. Auf die Polizei musste sie nicht lange warten, denn die Beamten hatten den Wagen der 19-Jährige bereits einige Zeit lang verfolgt.

Oberbrügge - Eine 19-jährige Lüdenscheiderin kam nach Angaben der Polizei am Samstag kurz vor Mitternacht in Oberbrügge mit ihrem weißen Kleinwagen von der Heerstraße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Damit endete ihre Tour, bei der sie bereits in Lüdenscheid in Schlangenlinien unterwegs gewesen und mehrfach in den Gegenverkehr geraten sei.

Ihre Fahrweise war einem 18-jährigen Lüdenscheider aufgefallen. Er habe auch gesehen, wie die Fahrerin und ihr Beifahrer „Klopfer“ getrunken sowie Lachgas inhaliert hätten. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf und befand sich hinter dem Kleinwagen, als er von der Straße abkam.

Der Führerschein der 19-Jährigen wurde sichergestellt. Weitere Hinweise auf Konsum von Alkohol und Betäubungsmittel der Fahrzeugführerin ergaben sich nicht. Sachschaden: 6400 Euro.

Rubriklistenbild: © Mediasuite