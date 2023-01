La Torre: Letzter regulärer Öffnungstag an Silvester 

Gastronomie

+ © Cornelius Popovici Letzter Tag im La Torre an Silvester. © Cornelius Popovici

Am letzten regulären Öffnungstag der Pizzeria La Torre freute sich Gastronom Giovanni Gusmano (links) am Silvesterabend noch einmal über ein volles Haus.



Zahlreiche Stammgäste ließen die Ära und das Jahr gemeinsam mit ihm ausklingen. Wie berichtet, schließt die italienische Institution an der Südstraße zum Jahresende. Gusmano will weitermachen – mit Büffetabenden und Tagen, an denen der Wirt seine Speisen zum Abholen anbietet. So ist das La Torre im Januar an fünf Tagen geöffnet.