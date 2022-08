L694: Vollsperrung in Lüdenscheid wird heute aufgehoben

Von: Stefan Herholz

Die Vollsperrung der L694 in Lüdenscheid-Wettringhof wird am Freitag, 12. August, aufgehoben. © Jan Woitas/dpa

Gute Nachricht für die Verkehrsteilnehmer in Lüdenscheid: Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen kann die Vollsperrung der L694 in Lüdenscheid-Wettringhof bereits am Freitag, 12. August, aufheben.

Lüdenscheid - Das teilte der Landesbetrieb am Donnerstagnachmittag mit. Die Baustellenabsicherung werde im Laufe des Freitags abgebaut, sodass der Verkehr anschließend wieder auf der L694 fließen kann.

Arbeiten drei Wochen schneller beendet

Die Sanierung sollte ursprünglich schon im Dezember 2021 beginnen, ist aber durch die Sperrung der A45 zunächst verschoben worden, heißt es in der Mitteilung von Straßen.NRW weiter.

Aufgrund des sehr schlechten Straßenzustandes der L694 in diesem Bereich musste die Sanierung schließlich doch trotz der Vollsperrung der Autobahn durchgeführt werden. Die Arbeiten seien nun so zügig vorangekommen, dass die Freigabe der Strecke drei Wochen früher als geplant erfolgen könne.