Straßen.NRW: „L694 ist kein Unfallschwerpunkt“

Von: Fabian Paffendorf

Die Fahrbahn der L694 wurde erst im vergangenen Jahr erneuert. Dennoch kommt es laut Anwohnern immer wieder zu Ausweichmanövern von sich in den Kurven begegnenden Autos, bei denen dann die Leitpfosten „umgenietet“ werden. © Nougrigat

Enge Kurven, eine Beschilderung, die nicht immer einwandfrei einsehbar ist, und zahlreiche herausgerissene und am Straßenrand verteilte Leitpfosten bestimmen das Bild der Landstraße L 694 von Brunscheid nach Wettringhof. Im Zuge der Sprengung der Rahmedetalbrücke befürchten nun Anwohner, dass die Verkehrssituation sich auf diesem Teilstück künftig noch verschärfen könnte.

Lüdenscheid – Erhöhter Einsatzbedarf an der L 694 im Vorfeld der Brückensprengung einzugreifen, um höheres Verkehrsaufkommen auf der Strecke vorab zu entschärfen, besteht vonseiten Straßen.NRW derzeit nicht. Bisher fehle dafür eine triftige Grundlage, wie Straßen.NRW-Sprecher Andreas Berg auf LN-Anfrage erklärt. „Dass es auf dem Streckenstück immer wieder zu Unfällen mit Blechschaden kommt, ist uns bekannt.

Aber die Straße entspricht in ihrer Breite den Anforderungen an eine Landstraße, sodass kein Handlungsbedarf besteht“, sagt Berg. Das könnte sich aber ändern, sofern innerhalb eines Jahres mindestens drei Unfälle der Kategorie 1 bis 4 auf dem Teilstück der Landesstraße ereignen und von der Polizei erfasst werden würden.

Wenn jemand beim Ausweichen einen Leitpfosten umfährt, fällt das nicht groß ins Gewicht

Zum Verständnis: Unfälle mit leichten Sach- aber ohne Personenschäden werden in Kategorie 5 verortet. Als Unfälle der Kategorie 1 gelten jene mit Todesopfern, Kategorie 2 benennt Unfälle mit Schwerverletzten, Kategorie 3 mit leichtverletzten Personen. In Kategorie 4 fallen schwerwiegende Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Das heißt, wenn sich einmal mehr – so wie es Anwohner schildern – zwei Autos auf einem engeren Kurvenstück der Strecke begegnen und jemand beim Ausweichen einen Leitpfosten umfährt, so fällt das nicht groß ins Gewicht. Jedenfalls nicht hinsichtlich einer möglichen Einstufung als Unfallschwerpunkt.

„Uns ist weiterhin bekannt, dass die Leitpfosten auf der Strecke nicht nur durch kleinere Unfälle aus ihren Verankerungen gerissen werden. Hin und wieder sind auch Leute unterwegs, die sich einen Spaß daraus machen, die Pfosten absichtlich ‘umzunieten‘“, sagt Andreas Berg. Dies basiere auch auf den Beobachtungen der Streckenwarte des Landesbetriebs, die regelmäßig unterwegs seien, um die umgefahrenen Leitpfosten wieder aufzusammeln und in ihre Verankerungen zurück zu stecken.

Ganz so einfach geht das mit dem in der vergangenen Woche umgefahrenen „Wettringhof“-Fahrtrichtungsschild nicht. Im Bereich der Einmündung der Brunscheider Straße / L694 war das zu Schaden gekommen. „Bis ein neues Schild aufgestellt werden kann, wird es noch dauern, da es erst bestellt und geliefert werden muss“, sagt Straßen.NRW-Sprecher Andreas Berg.

Jüngst wurde einmal mehr ein Wegweiserschild bei einem Unfall zerstört. © Cedric Nougrigat