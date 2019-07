Kurzarbeit! 599 Mitarbeiter im Kreis betroffen

Lüdenscheid - Die nachlassende Konjunktur hat Auswirkungen auf die Unternehmen im Märkischen Kreis. Vor allem in einer Stadt.

Als Frühindikator für Krisen oder als Risikowarner versteht die Agentur für Arbeit die Anmeldungen von Kurzarbeit durch die Unternehmen. Die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer ist zuletzt angestiegen.

Bei erheblichem Arbeitsausfall zum Beispiel durch fehlende Aufträge können Betriebe auf Kurzarbeit umstellen. Dabei verringern die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit oder bleiben gleich ganz zuhause. Die Kurzarbeit sowie die Zahlung von Kurzarbeitergeld müssen durch die Arbeitsagentur genehmigt werden.

Wie Pressesprecherin Lena Brühl mitteilte, hatten im Mai elf Unternehmen Kurzarbeit für insgesamt 599 Beschäftigte beantragt. Es handelt sich überwiegend um Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe. Schwerpunkt mit drei betroffenen Betrieben ist Lüdenscheid, zudem sind Unternehmen in sechs weiteren Kommunen betroffen. Aktuellere Daten gibt es noch nicht. „Die Zahlen sind zwar ein Stück weit gestiegen, aber die nächste Krise ist nicht im Anmarsch“, sagt Brühl.

Wir sind nicht im Krisenmodus

Sie erinnert an die Wirtschaftskrise zu Beginn des Jahrzehnts. Damals hätte jeden Monat eine dreistellige Zahl von Betrieben Kurzarbeit angemeldet. Mehrere tausend Arbeitnehmer waren davon betroffen. „Die aktuelle Situation kann man nicht vergleichen“, sagt Agentursprecherin Brühl. Sie ermuntert betroffene Betriebe, die Möglichkeiten des Qualifizierungs- chancengesetzes zu nutzen, das auch während der Kurzarbeit greife.

Mitarbeiter könnten in dieser Zeit weiter qualifiziert werden. „Wir sind nicht im Krisenmodus“, betont Andreas Lux, stellvertretender Geschäftsführer der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK). Er spüre angesichts der Unsicherheiten auf dem Weltmarkt, dass heimische Unternehmen ihre Entscheidungen mit einer gewissen Vorsicht träfen. „Die Signale sind da. Wir wissen aber noch nicht genau, was es ist. Was ist Vermutung? Was ist Befürchtung? Unterm Strich merken wir aber: Es kühlt sich ab“, sagt Lux.

In der letzten Krise habe sich gezeigt, dass Kurzarbeit dazu geeignet war, die Delle zu bewältigen und die Stammbelegschaft zu halten. Kündigungen wurden vermieden.