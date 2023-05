Kurz vor Sprengung: Spektakuläre Tier-Rettung an der Talbrücke

Von: Jan Schmitz

Nur noch fünf Tage, dann wird die Talbrücke Rahmede gesprengt. Kurz zuvor fand eine spektakuläre Tierrettung in luftiger Höhe statt.

Lüdenscheid - Im April sind zwei Küken der streng geschützten Wanderfalken im Längsträger der Talbrücke Rahmede geschlüpft. Das bestätigte der Märkischen Kreis als Untere Naturschutzbehörde am Dienstag auf Nachfrage.

Die marode Brücke wird wie mehrfach berichtet am kommenden Sonntag, 7. Mai, gesprengt. Ornithologen hatten den Falken-Nachwuchs erwartet, nachdem sich ein Wanderfalken-Pärchen über einen längeren Zeitraum an der Talbrücke aufgehalten hatte. Klar war auch, dass so lange sich streng geschützte Wanderfalken-Küken oder Eier an dem Bauwerk befinden, ein Tötungsverbot greift. Heißt: Erst wenn die Küken gerettet sind, kann die Brücke wirklich gesprengt werden.

Zwei Wanderfalken-Küken wurden in luftiger Höhe gesichert. © Märkischer Kreis

Da die beiden Jungvögel erst in ein paar Wochen flügge werden, mussten die Naturschützer nach dem Schlupf schnell handeln, um die Jungtiere umzusiedeln. Am Sonntag war es dann so weit. Die Küken wurden durch ein Team aus spezialisierten Ornithologen der AG Wanderfalkenschutz NRW im Nabu und der Umweltbaubegleitung der Autobahn GmbH – begleitet und gesichert von Industriekletterern – behutsam vom Nistplatz entnommen. Beim Absuchen der Brücke machten die Experten dann sogar noch einen weiteren Überraschungsfund. Sie entdeckten zwei Turmfalkeneier. Auch die Eier wurden gesichert. Die Untere Naturschutzbehörde des Märkischen Kreises hatte die Maßnahmen zuvor jeweils genehmigt.

Die Naturschützer - gesichert durch Industriekletterer - suchten die Talbrücke Rahmede ab. © Märkischer Kreis

Im März dieses Jahres war ein Wanderfalken-Paar an der Talbrücke Rahmede gesichtet worden. In enger Abstimmung zwischen der Unteren Naturschutzbehörde, dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) und der AG Wanderfalkenschutz NRW wurde entschieden, die eigentlich vorgesehenen Maßnahmen zur Vergrämung einzustellen und einen Bruterfolg abzuwarten. Für diesen Fall hatten die Landschaftspflegerinnen und -pfleger der Autobahn GmbH vorsorglich Maßnahmen vorbereitet, um die Jungvögel umzusiedeln und damit dem gesetzlichen Artenschutz Rechnung zu tragen, wie es aus dem Kreishaus heißt.

© Engel

Neben dem Wanderfalken hatte sich zuletzt auch der Turmfalke verstärkt an der Brücke gezeigt. Bereits in der Vergangenheit war die Talbrücke Rahmede – wie viele andere Autobahnbrücken auch – ein beliebter Brutplatz für Falken. So auch dieses Jahr. „Zwar war das Nest des Wanderfalken nicht einsehbar und beim Turmfalken konnte ein Gelege bis zur Entnahme der Eier nur vermutet werden. Aufgrund des Flugverhaltens zumindest der Wanderfalken konnten die Expertinnen und Experten allerdings darauf schließen, dass Jungvögel geschlüpft sind. Sie hatten recht“, sagte Kreissprecher Alexander Bange auf Anfrage.

Bei der Suche wurden auch zwei Turmfalken-Eier entdeckt. © Märkischer Kreis

Ein weiblicher und ein männlicher Wanderfalken-Jungvogel waren noch kurz zuvor bei der Fütterung durch ihre Mutter beobachtet worden, ehe sie umzogen. Für die beiden Tiere ging es zunächst in die Obhut der AG Wanderfalkenschutz. Am selben Tag konnten sie noch an einen anderen Brutplatz (weit entfernt von der Talbrücke Rahmede) zugesetzt werden, an dem nur ein Jungvogel geschlüpft war. So mussten die Geschwister von der Talbrücke nicht getrennt werden. Zudem ist sichergestellt, dass sie weiter versorgt und in einigen Wochen ausfliegen werden.

Um das Ausbrüten der Turmfalken-Eier kümmert sich die Station der Bergischen Greifvogelhilfe, mit dem Ziel, die frühestens in einigen Wochen schlüpfenden Jungvögel artgerecht großzuziehen und wildbahnfähig zu machen. Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten hat diese erfolgreiche Maßnahme im Sinne des Artenschutzes ohne jegliche Zeitverzögerung bei der Brückensprengung ermöglicht.