Kurz vor dem Start: „Bautz ist echt ein Familientreffen“

Von: Fabian Paffendorf

DJ Vincent Sonore eröffnet zusammen mit Chollo am Freitag das Live-Programm beim Bautz. © Steffen Schulte

Mit Chollo und Vincent Sonore eröffnet ein DJ-Duo das Programm auf der Turntable Stage des Bautz-Festivals, das Freunden des ehemaligen Lüdenscheider Clubs Johnny Mauser ein Begriff sein könnte.

Lüdenscheid – Über fünf Jahre legten die Resident-DJs Chollo und Vincent Sonore im Club Johnny Mauser unterhalb des Forums am Sternplatz auf – als Solisten an den Turntables oder im Team. Auf die Ohren gab’s dabei querbeet alles, was gute Stimmung versprach. Im Gespräch mit Fabian Paffendorf erklärt Steffen Schulte alias Vincent Sonore welche Bedeutung die Zeit im Johnny Mauser für ihn noch heute hat und worauf sich die Bautz-Besucher beim Set der beiden DJs am Freitag freuen können.

Als DJ-Duo seid ihr beim Bautz bereits das dritte Mal mit dabei. Mit welchen Erwartungen ans Festival geht Vincent Sonore diesmal an den Start?

Zuallererst mit der Erwartung, dass die dritte Auflage noch mehr Leute anzieht, die das Festival neu kennenlernen. Auf lokaler Ebene weiß man das Bautz und das, was da geboten wird, natürlich schon längst zu schätzen, aber noch schöne wäre es, wenn noch mehr überregionales Publikum den Weg zum Nattenberg findet in diesem Jahr. Das Festival hat es definitiv verdient, als Aushängeschild für die Region wahrgenommen zu werden.

Was darf das Publikum von eurem DJ-Set erwarten?

Wenn man die Erfahrungswerte aus den Vorjahren heranzieht: Dass wir mit null Leuten vor der Bühne starten – und dann über 300 davor zum Tanzen bringen. Tatsächlich ist das nun so, dass wir die allerersten Künstler sind, die am Freitag auf einer Bautz-Stage spielen. Das heißt, wenn die ersten Gäste aufs Gelände kommen, dann sind wir auch der erste Act, der sie abholen muss.

Wie holt man Leute musikalisch ab, die zu einem Festival mit so breit gefächerter Genre-Auswahl kommen?

Zu Anfang starten wir mal mit ein paar lockeren Beats und Mixen eingängige Sachen darunter. Vielleicht etwas Drum & Bass, aber wir schauen mal, worauf die Leute Bock haben. Angst davor, Metal aufzulegen, wenn die Leute Metal hören wollen, haben wir ja nicht. Früher sind wir mit viel House an den Start gegangen, aber davon ist man abgekommen. Im vergangenen Jahr beim Bautz haben wir die erste Hälfte mit Reggae Beats und bekannten Melodien bestritten, sind danach zum Funk übergegangen. Ganz Ähnliches peilen wir für dieses Jahr wieder an.

Beim Bautz sind auch immer einige Acts dabei, die damals regelmäßig im Johnny Mauser zu hören waren. Ist das Festival für euch auch so etwas wie ein Familientreffen?

Das Johnny Mauser wird sehr vermisst. Das Besondere an dem Club waren die Menschen - die ihn gemacht haben und die ihm die Treue hielten. Mag sich vielleicht abgedroschen anhören, aber es ist wirklich so, dass dort aus Kollegen und Besuchern auch Freunde wurden. Da bildete sich eine Traube von Leuten, mit denen man heute auch noch in verschiedenen Konstellationen und auch anderen Kontexten immer noch eng ist. Ja, das Bautz ist echt ein Familientreffen für uns.

Auf welche anderen Acts freust du dich am Wochenende?

Am besten gefielen mir in den Vorjahren immer die Acts auf der Turntable Stage. Aber ich werde mich da treiben lassen, schauen was gefällt und offen für alles Neue sein. Besonders freue ich mich, dass in diesem Jahr DJ Shorty auf der Turntable Stage zu sehen sein wird. Der hatte beim letzten Mal schon das Bautz umgekrempelt und bei der Tante Theke „um sein Leben gespielt“.