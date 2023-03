Kurz vor Abriss-Termin: Wanderfalken brüten an Talbrücke Rahmede

Von: Jan Schmitz

Neue tierische Entwicklung an der zum Abriss bestimmten A45-Talbrücke Rahmede. Auswirkungen auf den Zeitplan soll es nicht geben.

Lüdenscheid – Nach Informationen unserer Zeitung brütet ein streng geschütztes Wanderfalken-Pärchen auf der Brückenkonstruktion in luftiger Höhe über dem Rahmedetal. Im Nest sollen sich Eier befinden. Die Naturschützer wollen nun aber erst einmal den Bruterfolg abwarten. Der genannte Sprengtermin am 7. Mai soll weiterhin eingehalten werden.

Der Märkische Kreis als Untere Naturschutzbehörde bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung die Sichtung brütender Wanderfalken an der Talbrücke Rahmede am 20. März. Bereits Anfang Februar hatte es Sichtungen von Wanderfalken an der einsturzgefährdeten Brücke gegeben. Mit einer Reihe von sogenannten Vergrämungsmaßnahmen hatte die Autobahn GmbH in der Folge versucht, die Greifvögel von der Eiablage abzuhalten. Dazu wehten unter anderem bunte Flatterbänder unter der Talbrücke. Die Vergrämung blieb ohne Erfolg.

„Nach Sichtungen des Wanderfalken kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden, dass auf der Rahmede-Talbrücke Eier abgelegt wurden“, formuliert Kreissprecher Alexander Bange noch etwas vorsichtig, was für die Ornithologen aus den gemachten Beobachtungen offenkundig ist – dass unter der Talbrücke wieder ein Wanderfalken-Pärchen brütet.



Wanderfalken brüten häufig an Autobahnbrücken. Nun auch an der Talbrücke Rahmede. © Autobahn GmbH

Untere Naturschutzbehörde und Fachornithologen einigten sich in den vergangenen Tagen darauf, zunächst einen möglichen Bruterfolg am Talbrücken-Nest abzuwarten. Dafür sollen ab sofort die eigentlich vorgesehenen Maßnahmen zur Vergrämung eingestellt werden, damit die Elterntiere ihre Brut nicht vorzeitig aufgeben.

Damit die marode Talbrücke trotz möglicher Falken-Küken wie geplant am 7. Mai gesprengt werden kann, hat die Autobahn GmbH zugesagt, „vorsorglich Maßnahmen vorzubereiten, um Jungvögel umzusiedeln und damit dem gesetzlichen Artenschutz Rechnung zu tragen“, wie es aus dem Kreishaus heißt.

Wie die Untere Naturschutzbehörde betonte, werde es für die Rahmede-Falken und ihre Küken keine Ausnahme vom Tötungsverbot geben. „Kein Tier soll getötet werden. Allenfalls könnte es eine Ausnahme vom Verbot, wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten zu fangen, geben“, sagt Kreissprecher Bange. Das würde dann greifen, wenn die Jungvögel umgesiedelt werden müssten. So solle der Schutz der Tiere so weit wie möglich gewährleistet werden, ohne die Abbruchmaßnahme dadurch einzuschränken.