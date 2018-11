Kurioses Verkehrsschild am Tunnel: Was bedeutet "Dauerrot"?

Dieses Schild soll Rettungskräften im Einsatzfall den Weg freihalten, um an und in den Tunnel zu kommen.

Lüdenscheid - Schilder rund um den Rathaustunnel mit der Aufschrift „Achtung bei Dauerrot Tunnelsperrung. Kreuzung nicht befahren!“ irritieren zurzeit manche Verkehrsteilnehmer.

Die Aufforderung dient dazu, Einsatzkräften der Feuerwehr oder Krankenwagen bei einem Unfall im Tunnel den Weg freizuhalten.

Olaf Bühren vom Landesbetrieb Straßen.NRW erklärtden Ablauf: „Die Einsatzkräfte wählen im Notfall – zum Beispiel, wenn es im Tunnel zu einem Verkehrs- oder Arbeitsunfall kommt oder ein Feuer ausbricht, eine bestimmte Nummer an, die dann gleich dazu führt, dass die Ampeln auf Rot schalten und auch bleiben.

Auf diese Art und Weise können Ärzte, Sanitäter und Feuerwehrleute möglichst unbehindert so nah wie nötig mit ihren Fahrzeugen an das Unfallgeschehen kommen. Die Kreuzung vor dem Tunnel muss in diesem Moment freigehalten werden. Autofahrer müssen daher warten.“