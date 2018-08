Kuriose Drogengeschichte: Marihuana in der Waschmaschine

Amtsgericht: Aussage gegen Aussage

+ Symbolbild Urteil Gericht Justiz

Lüdenscheid - Marihuana mit dem Gewicht einer Tafel Schokolade haben Polizeibeamte im Mai 2017 in der Waschmaschine eines 34-jährigen Lüdenscheiders gefunden. Der Fund war das vorläufige Ende einer ziemlich komplizierten Geschichte, an deren Anfang der 34-Jährige noch zwei Kilogramm des Rauschgifts in seiner Wohnung gehabt hatte.