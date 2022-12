Kupferdieb an katholischer Kirche in Lüdenscheid auf frischer Tat erwischt

Von: Stefan Herholz

Kupferrohre.jpg © Polizei MK

An einer katholischen Kirche in Lüdenscheid hatte ein Metalldieb bereits mehrere Kupferrohre abgeschraubt. Dank einer aufmerksamen Zeugin machte er trotzdem keine Beute.

Brügge – An der katholischen Kirche St. Paulus in Brügge beobachtete eine Zeugin nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.40 Uhr einen Kupferdieb, der an Fallrohren hantierte.

Die alarmierten Polizeibeamten entdeckten vor Ort einen 28-jährigen Dortmunder, der versuchte, sich vor den Beamten in einem Busch zu verstecken. Er hatte bereits mehrere Rohre vom Kirchengebäude entfernt und in seinen Kastenwagen gelegt, den er in der Nähe geparkt hatte.

Für den 28-Jährigen ging es ins Polizeigewahrsam. Sein Fahrzeug sowie das Tatwerkzeug wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahls gegen Mann.