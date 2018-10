Kunststoff-Institut bietet Ausbildungsmesse als Erlebnisparcours an 

Bereichsleiter Torsten Urban und Auszubildende Alina Spenst hoffen auf viele interessierte Schüler am Messetag am 30. November im Lüdenscheider Kunststoff-Institut.

Lüdenscheid - Das Lüdenscheider Kunststoff-Institut hat weit und breit ein Alleinstellungsmerkmal, wenn es um Forschungs-, Entwicklungs- und Optimierungsprozesse für die heimische Industrie geht. Mit einer neuen Form von Ausbildungsmesse soll am 30. November ein weiterer Meilenstein gelegt werden.

„Wir wollen die jungen Menschen direkt ins Institut einladen und ihnen im neuen Polymer Training Centre unser Hightech-Niveau präsentieren. Die Stände der ausstellenden Firmen stehen neben den modernsten Maschinen. Damit wird der herkömmliche Messecharakter in einen Erlebnisparcours verwandelt“, wirbt Torsten Urban, Bereichsleiter für die Aus- und Weiterbildung im Kunststoffinstitut, für die Veranstaltung: „Jeder ist willkommen.“

Denn auch diese Branche habe gewaltige Nachwuchsprobleme. Wöchentlich erreichten ihn Anrufe von Firmen, die dringend Fachkräfte für die Verfahrenstechnik suchten oder gerne „mal eben“ einen Auszubildenden hätten. „Die Unternehmen müssen lukrative Aufträge und Projekte ablehnen, weil sie keine Leute haben“, erklärt Urban. Die Kombination „Messe mit Maschinen“ erweise sich hoffentlich als Pluspunkt beim Thema Nachwuchsgewinnung.

„Wir zeigen, was dieser Industriestandort zu bieten hat und was wir können.“ Darum habe man bewusst auf eine Präsentation im Kulturhaus verzichtet. 30 Aussteller, allesamt renommierte Unternehmen, führten die jungen Menschen durch die Welt des Kunststoffs. Denn der habe derzeit ein massives Imageproblem. Vermüllte Meere durch Verpackungsmaterial und Mikroplastik im menschlichen Körper – die Probleme sind allgegenwärtig. „Aber Plastik ist nicht gleich Plastik“, unterstreicht der Bereichsleiter, der den wertvollen Werkstoff ins rechte Licht rücken möchte.

„Wir reden über Bauteile für die Medizintechnik, die Automobilindustrie oder die Telekommunikation.“ Leider werde beides in einen Topf geworfen. 110 weiterführende Schulen im Märkischen Kreis, in Hagen sowie im Ennepe-Ruhr- und im Hochsauerlandkreis wurden angeschrieben, um an jenem Freitag von 12 bis 18 Uhr im Kunststoff-Institut an der Karolinenstraße auf Entdeckungsreise zu gehen.

Geführte Touren und Gespräche mit Azubis sollen den Schülern die Spitzentechnologie mit ihren verschiedenen Berufsfeldern näher bringen. „Die Zeit der schmutzigen Schrauber-Jobs ist lange vorbei“, erklärt Urban. Damit rückten auch junge Frauen stärker in den Fokus der Unternehmen.

Anmeldungen für die Ausbildungsmesse am 30. November (12-18 Uhr) sind nur für Klassen unter Tel. 0 23 51 / 1 06 41 21, E-Mail: bergener@kunststoff-institut.de erforderlich. Unter den Teilnehmern wird ein wertvolles Smartphone verlost.