Politische Botschaften im MK ins richtige Licht gerückt

Von: Jutta Rudewig

„Woman - Life - Freedom“ am Piccadilly Circus in London – Licht als Medium, um politische Botschaften zu überbringen. Im Gegensatz zu Graffiti bleiben die Gebäude unversehrt. © Shirin Neshat

„Interventionen bei Nacht“ ist der Titel eines Vortrages, zu dem die Kunstfreunde Lüdenscheid im Rahmen der Reihe „Kunstsalon“ in die städtische Galerie einladen. Anlass ist die aktuelle Ausstellung „Otl Aicher“. Als Referent konnte für diesen Abend Dr. Thomas Schielke gewonnen werden.

Lüdenscheid - Die Konzeption der Ausstellung „Otl Aicher – Ökonomie der Gestaltung“ ist eng mit dem Lüdenscheider Unternehmen Erco verknüpft. „In dem Vortrag geht es um Licht als Medium, mit dem man politische Botschaften transportieren kann“, erklärt Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen im Vorfeld des Kunstsalons

Der Vortrag über Kunst und Aktivismus in der Städtischen Galerie zeige, dass Kunst weit mehr als schöne Bilder sein kann, sondern soziale Verantwortung bedeute. „Interventionen bei Nacht: Licht, Kunst und Design für sozialen Wandel“ findet am 10. Februar (Freitag) ab 19 Uhr in den Museen der Stadt Lüdenscheid statt.

„Mit Licht lassen sich Räume definieren und neu interpretieren. Beleuchtete Wände ermöglichen uns, Orientierung zu geben und die Form und Dimension des Raumes wahrzunehmen. Darüber hinaus könnten ihr Glanz und ihr Spiel mit Brillanten einem Raum eine beeindruckende Szenografie verleihen“, so Thomas Schielke im Rahmen eines Vortrages beim Kongress für professionelles Lichtdesign in Madrid. Schielke arbeitet für das Lüdenscheider Weltunternehmen Erco rund um Marketing und Kommunikation.

Er ist in Lüdenscheid keine unbekannte Größe, leitet internationale Lichtworkshops und ist unter anderem mit dem Buch „Light Perspectives – between culture and technology“ als Autor in Erscheinung getreten, erstellte Videos zu den Lichtrouten und war bereits lichttechnischer Akteur beim Science Slam.

Die zunehmenden ökologischen, sozialen und politischen Probleme haben Künstler nicht unberührt gelassen und zu neuen Formen von Kunstwerken in der Stadt geführt, so heißt es in der Einladung zum Vortrag im Kunstsalon. Licht habe sich dabei als ein spannendes Medium etabliert, um Fassaden und Monumente für politische Botschaften zu nutzen.

„Dabei bleiben anders als bei Graffiti die Gebäude unversehrt“, so Dr. Susanne Conzen im Vorfeld des Vortrages. Dennoch seien eindrucksvolle Bilder entstanden, die um die Welt gegangen sind. Der Architekt und Lichtplaner Thomas Schielke stellt in seinem Vortrag die wichtigsten Interventionen vor, in denen Kreative das Medium Licht genutzt haben, um sich für mehr Gerechtigkeit und Ökologie einzusetzen.

Der Schriftzug des Unternehmens Erco stammt von Otl Aicher. © Jutta Rudewig

Aktivisten haben sich inspirieren lassen und erkannt, welches Potenzial in ausdrucksstarker Symbolik und im friedlichen Protest liegen kann. Die Beispiele reichen vom weltweiten Umweltschutz, Black Lives Matter in den USA bis zu dem Krieg gegen die Ukraine und den Protesten gegen die Einschränkung der Rechte von Frauen im Iran. Die Otl-Aicher-Ausstellung zur Ökonomie der Gestaltung ist noch bis zum 12. März 2023 in der Städtischen Galerie zu sehen.

Der Vortrag ist kostenlos und findet am 10. Februar ab 19 Uhr in den Museen der Stadt Lüdenscheid statt. Veranstalter sind die Kunstfreunde Lüdenscheid in Zusammenarbeit mit der Städtischen Galerie.