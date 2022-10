Kunstrasen ist fertig: Grünes Licht für die neue grüne Plastikwiese

Von: Thomas Machatzke

Ein Mitarbeiter der Strabag, Heinz-Rüdiger Ochel (TuRa Brügge), Martin Trappe (Bauleiter vor Ort), Dierk Gelhausen und Jürgen Kotziers (beide Fachdienst Schule und Sport, von links nach rechts) freuten sich über die Freigabe des Kunstrasenplatzes in Brügge. © Thomas Machatzke

Die Zeit des sportlichen Exils ist vorbei: Ab Freitagabend dürfen die Aktiven von TuRa Brügge, FFC Lüdenscheid, FC Portugues und FC Maroc offiziell wieder auf dem Sportplatz in Winkhausen trainieren – und auch demnächst dann auch wieder Meisterschaftsspiele dort austragen.

Lüdenscheid – Am Donnerstag gaben Dierk Gelhausen und Jürgen Kotziers vom Fachdienst Schule und Sport der Stadt den neuen, nun sandverfüllten Kunstrasen in Winkhausen frei.

Gemeinsam mit ihnen freuten sich die Vertreter des beauftragten Unternehmens Strabag sowie Rüdiger Ochel vom Platzhirsch TuRa Brügge darüber. Die Brügger nutzten den Platz, der seit dem Hochwasser im Juli 2021 nicht mehr zur Verfügung stand und komplett saniert werden musste, bereits am Freitagabend wieder, die übrigen Vereine werden im Laufe der nächsten Woche zu ihren vorgesehenen Trainingseinheiten entsprechend folgen und das Geläuf testen.

Dank der Fördergelder des Landes Nordrhein-Westfalen zum Wiederaufbau nach den schweren Hochwasserschäden und zudem vielen privaten Spenden an den Verein TuRa Brügge ist diese Sanierung gelungen (wir berichteten). Einige Restarbeiten laufen noch.

„Uns ging es darum, den Realsportbetrieb so schnell wie möglich wieder umzusetzen“, freut sich Dierk Gelhausen – die Restarbeiten werden wie auf anderen Sportplätzen auch nebenher laufen. So muss noch ein Teil der Anlage gepflastert werden, die Grünanlagenpflege steht außerdem noch an – hier ist ein Teilbereich, der nicht betreten werden soll, abgezäunt worden.

Dazu wird man den Parkplatz, den der Ruhrverband für die Arbeiten zur Verfügung gestellt hat, in Ordnung bringen müssen. Für den Sportbetrieb kündigt Gelhausen für 2023 die Anschaffung von neuen Jugendtoren an. Und auch die normalen Fußballtore werden dann wohl ersetzt werden. Die alten hatten sich nach der langen Pause und dem Hochwasser durch Moosbefall grün gezeigt. „Sie sind gereinigt worden, aber noch immer eher grau, wir werden sie im kommenden Jahr ersetzen“, sagt der Vertreter der Stadt.



Die ersten Meisterschaftsspiele dürften am ersten November-Wochenende wieder über die Bühne gehen. Bei sieben Mannschaften aus vier Vereinen, die den Platz nutzen, haben nun erst einmal die Fußball-Staffelleiter Mustafa Tekir und Frank Schwarzelühr die Aufgabe, die Spielpläne für den reaktivierten Platz unter einen Hut zu bringen. Bis zum Sonntag wäre dieser Zeitraum zu kurz gewesen. So spielt TuRa Brügge am Sonntag das Stadtderby gegen den SC Lüdenscheid II noch ein letztes Mal auf der Anlage am Honsel.