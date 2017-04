Das Lebenselixier der Kunst

Lüdenscheid - Eine erste Bilanz der Kunstaktion „Global Brainstorming Lima - Lyon - Lüdenscheid zogen die beiden Künstler Hermann Josef Hack und Andreas Pohlmann in einem Kunstgespräch in der städtischen Galerie.

Zuvor war das vor allem von Schülern gefüllte Zukunftsdenkmal in den städtischen Museen angekommen - Bauzäune voller Wünsche, Absichtserklärungen und Ideen.

Tufan aus der Klasse 8c des Bergstadtgymnasiums trug drei gutgefüllte rote Notizzettel vor, auf denen die Klasse zusammengestellt hatte, was sie sich wünscht und was ihrer Meinung nach abgeschafft gehört.

Es konnte nicht überraschen, dass die Schüler sich bei ihren Wünschen sehr geerdet zeigten und von ihrem unmittelbaren Schul- und Lebensumfeld ausgingen. „Das war das Gegenteil von Zwang“, schilderte eine Schülerin ihren Eindruck von der gesamten Aktion, „man konnte einfach mal rauslassen, was man dachte“.

Was die Umsetzung von Vorschlägen anging, zeigte sie sich allerdings skeptisch: „Ich persönlich hatte eher die Erwartung, dass nichts passiert.“ Diesem Eindruck trat Bürgermeister Dieter Dzewas entgegen. Er sehe sich nicht in der Rolle eines Monarchen, der von oben herab die Wunschliste nun abzuarbeiten habe. Grundsätzlich sei in einer Demokratie aber jeder, also auch Kinder und Jugendliche, aufgerufen, sich aktiv eine Meinung zu bilden und diese auch kundzutun.

Das offene Gespräch als Lebenselixier auch der Kunst - diese Position entfaltete Hermann Josef Hack: „Kunst ist kein Pflock, der rumsteht, sondern das Ergebnis eines kommunikativen Prozesses“, erklärte er.

Zukunftsdenkmal in Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Im Verlaufe dieses Prozesses kann auch der Künstler von seinem Werk und dem, was es auslöst, überrascht werden: „Ich lerne auch daraus, was Leute in den Bildern sehen“, sagte er. „Es gibt nicht nur eine gültige Interpretationsmeinung.“ Arnd Fiedler, Vorsitzender der Kunstfreunde Lüdenscheid, spannte den weiten Bogen der Reaktionen auf Hacks Kunst auf: „Es bewegte sich zwischen großer Begeisterung und der Frage ,Was soll das?’.“ Kunst könne anregen, aber auch verwirren. Auf jeden Fall sei sie aber ein Auslöser zum Nachdenken.

Galerieleiterin Susanne Conzen nutzte die Gelegenheit, Hermann Josef Hack nach einem Bild zu fragen, in dem einiges zu entdecken ist und viel Anlass zum Nachdenken steckt. „Das soll man nie machen als Maler - seine Werke erklären“, leitete der Künstler seine Antwort ein und nahm dann doch Bezug auf viele Details eines Bildes, das den freien Bundesadler gefangen in einem Käfig über dem brennenden Reichstag zeigt. Flüchtlingszelte umgeben das Parlament, das auf Broten wie auf tönernen Füßen steht. Ist die Freiheit des Adlers gefährdet? Hacks Zelte, die auch das Material für seine Bilder liefern, erinnern hartnäckig daran, dass es nicht nur Brot für die Welt geben muss, wenn es zukünftig keine brutalen Verteilungskämpfe geben soll.

Die Zaunteile, die aufgrund der Menge der Äußerungen im Verlauf der Aktion immer wieder erweitert werden mussten, stehen noch bis nächsten Freitag im Foyer der Museen an der Sauerfelder Straße.