Reizvolle Dialoge am Scholl

Lüdenscheid - Musikalischer Höhepunkt zum Ende des Schuljahres im Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG): Das Konzert „Summer Voices“ füllte die Aula. Vorab wurde im Galeriegang des GSG die Ausstellung „Einblicke“ eröffnet.

Arbeiten der Teilnehmer von Grund-, Leistungs und Projektkurs sind darin vertreten. Von der Bleistift- über die Strichzeichnung bis hin zu Portraits und Portraitstudien, expressiven und nichtgegenständlichen Malereien bis hin zu fotografischen Werken reichte die breite Palette der ausgestellten Arbeiten.

Aufgeräumt zeigten sich Akteure wie Zuhörerschaft beim Konzert. Kleinere technische Pannen und hektisches Treiben der Technik auf der abgedunkelten Bühne wurden mit freundlichem Beifall quittiert. Als sich Schüler der Klasse 5 b anschickten, grüppchenweise Lieder aus verschiedenen Ländern anzustimmen, lief alles nach Plan, der Einsatz fürs polnische Lied ging irgendwie daneben.

Am Ende zeigte sich, dass Üben Sicherheit bringt: Die Schülerinnen fassten sich ein Herz und stimmten das Lied ohne stützende Begleitung traumhaft sicher a cappella an. Schon war ihnen doppelter Applaus sicher. Vom Videoclip zum Hit über einen A-Dur-Blues bis hin zum zweistimmigen „Hallelujah“ gab es ein lockeres wie stimmiges Programm. Mup- und Eltern-Lehrer-Schüler-Chor (ELS) stemmten „Can You Feel the Love Tonight“ und auch den ABBA-Ohrwurm „Thank You for the Music“.

Der Programmpunkt „Dialog“ stellte sich als reizvoller Kontrast und Verschmelzung der Klänge von E-Piano und Flügel heraus. Knackiges gab es mit „When September Ends“, Klassisches mit einem ungarischen Tanz und jazzig Angehauchtes mit „Somewhere Over the Rainbow“. Vereint im Einsatz für Kinder: Die pensionierte Schulleiterin Antje Malycha und ihre Nachfolgerin Michaela Knaupe, die für die Unterstützung des Kinderschutzzentrums warb.