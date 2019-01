HonigMut moderiert "Kunst gegen Bares"

+ Melina Fuhrmann und Nando Andreas brachten "Kunst gegen Bares" nach Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Das Konzept „Kunst gegen Bares“ kommt an und geht in die nächste Runde: Das Veranstaltungsformat wurde vor mehr als zwölf Jahren vom Kölner Gerd Buurmann ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt es dieses Format in mehr als 40 Städten in Deutschland.