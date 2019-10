"Kapitalistenschwein" in der Phänomenta 

Am Freitagabend wird in der Phänomenta wieder das "Kapitalistenschwein" des Abends gesucht.

Lüdenscheid – Die Veranstaltung „Kunst gegen Bares“ geht am Freitagabend in der Phänomenta in eine neue Runde.

„Kunst gegen Bares“ wurde vor mehr als 12 Jahren von dem Kölner Gerd Buurmann ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt es dieses Format in mehr als 40 Städten in Deutschland. Die Ausgabe am Freitagabend ist die letzte vor dem Finale am 7. Dezember, bei dem dann noch einmal alle „Kapitalistenschweine“ des Jahres auftreten werden.

Veranstaltet und moderiert wird der Abend von Melina Fuhrmann und Nando Andreas. Geboten wird eine offene Bühne für Künstler jeden Genres. Sechs Künstler aus den Bereichen Comedy, Musik und Poetry treten an dem Abend zehn bis 12 Minuten auf.

Jeder von ihnen hat am Ende der Show ein eigenes Sparschwein, welches die Zuschauer mit Geld füttern dürfen. Denn so wird entschieden, wer „Kapitalistenschwein“ des Abends wird. Das Geld, das in die jeweiligen Sparschweine kommt, geht zu hundert Prozent an die Künstler.

Mit dabei sind am Freitag unter anderem David Grashoff mit Stand-Up-Comedy, der Zauberer Nico Nimz und der Musiker Uwe Langbein. Karten kosten im Vorverkauf 6,50 Euro bei Lotto Nitsch, in der Phänomenta und im Klein Oho. An der Abendkasse sind acht Euro fällig. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.