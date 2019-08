Bares-für-Rares-Experte Detlev Kümmel: Darum sucht er 40 junge Künstler

Lüdenscheid – Gemeinsam sind sie bunt und schrill, klassische Pop-Art, und es gibt genau 380 Stück von ihnen: 80-Euro-Waldi (Lehnertz), der Künstler und Hundertwasser-Schüler Horst Kordes und der Brügger Galerist Detlev Kümmel rühren derzeit die Werbetrommel für eine Kordes-Ausstellung in Brügge im November.

Der österreichische Maler Horst Kordes, zu dessen Vorbilder Andy Warhol und Roy Lichtenstein gehören, inszeniert derzeit in der Landeshauptstadt Düsseldorf das Projekt „Art Carlsplatz“, an dem sich junge Künstler aus der heimischen Region beteiligen können und sollen. Am 1. September findet dort die Charity-Veranstaltung statt, bei der Künstler ihre Skulpturen, Gemälde und auch Fotografien ausstellen dürfen.

Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind erwünscht zugunsten der Stiftung „It’s for Kids“. „Das ist eine gute Gelegenheit für junge Künstler aus Lüdenscheid und Umgebung sich in einer Kunst-Stadt wie Düsseldorf zu präsentieren. Es wird ja immer gejammert, dass junge Künstler solche Möglichkeiten nicht haben“, fand der Brügger Galerist und reservierte für den Märkischen Kreis 40 Plätze auf der „Art Carlsplatz“.

Lesen Sie hier alles zu "Bares für Rares"

Bei der Anmeldung sollte der Künstler vermerken, dass er aus dem Märkischen Kreis stammt, „damit wir eine Märkische Ecke bilden können“, so Kümmel. Dies sorge für eine bessere Vernetzung und Zusammenarbeit unter den märkischen Künstlern. Die Standgröße beträgt pro Künstler rund drei Meter, aufgebaut werden kann ab acht Uhr. Um 10 Uhr werden die Bezirksbürgermeisterin und die Leitung des Carlsplatzes die Ausstellung eröffnen. Detlev Kümmel wird vor Ort sein und die Künstler unterstützen.

„Auf dem Carlsplatz trifft man sich, tauscht sich aus und lernt sich neu kennen“, heißt es seitens der Marktleitung. Gesucht werden für das Projekt Bildende Künstler, Hobbykünstler, aber auch Kunststudenten, die ihre Positionen zwanglos zeigen wollen. Der Platz wird an diesem 1. September unentgeltlich zur Verfügung gestellt, damit möglichst viele Künstler kommen können. Wer will und kann, darf eine freiwillige Spende leisten für die Stiftung „It’s for Kids“, die kreativ Spenden generiert – zum Beispiel durch das Recyceln ausgedienter Handys oder auch das Sammeln von Zahngold.

Mit dem Erlös wird benachteiligten oder kranken Kindern geholfen Eine Online-Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Wer Interesse an einem Platz auf der „Art Carlsplatz“ hat, kann sich unter artcarlsplatzduesseldorf@gmx.de an Horst Kordes wenden. „Horst Kordes ist selbst Maler und weiß, wie schwer das ist, auszustellen“, sagt Kümmel und hofft, dass sich genügend Künstler finden, die für einen Tag gemeinsam eine Art märkisches Künstlerdorf inmitten der Landeshauptstadt eröffnen.

Lesen Sie auch:

Darum schwärmt "Bares für Rares"-Star für diese Zeichnungen

Was das wohl ist: Lüdenscheider verkauft "Zange" bei Bares für Rares

Detlev Kümmel feiert Fernsehpreis mit Experten und Händlern