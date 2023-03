Gesamte Belegschaft ausgefallen: Hauptpost in Lüdenscheid dicht

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Aushang statt offene Türen an der Filiale am Rathausplatz. © Kerstin Zacharias

Lüdenscheid – Die Postbank am Rathausplatz ist schon wieder geschlossen. Und ob die Filiale in der kommenden Woche wieder öffnen kann, ist bisher noch nicht wirklich sicher.

Zur Ungläubigkeit mischte sich am Freitag in nicht geringem Maße auch die Wut der Lüdenscheider, die urplötzlich schon wieder vor den verschlossenen Türen der Postbank-Filiale am Rathausplatz standen. Die Bankfiliale, in der für gewöhnlich auch all jene Aufgaben erledigt werden, die vor Aufgabe eigener Standorte die Post inne hatte, ist schon wieder „aus betrieblichen Gründen“ dicht – voraussichtlich bis einschließlich 1.April.

Lüdenscheider, die Freitag die Filiale aufsuchten, weil sie angeblich dort hinterlegte Post- und Paketsendungen abholen wollten, fanden das überhaupt nicht lustig. Warum ist die Filiale wieder dicht? Und wie kommen die davon betroffenen Bergstädter nun ihre Post? Auf LN-Anfrage erklärte Postbank-Sprecher Hartmut Schlegel: „In Lüdenscheid ist leider die gesamte Belegschaft ausgefallen, überwiegend wegen Krankheit.“ Ab 2. April wolle man nun versuchen, den Betrieb der Filiale mithilfe von Vertretungskräften zumindest tageweise wieder aufrecht erhalten zu können.

Sendungen werden erneut zugestellt

„Ob dies gelingen wird, ist allerdings noch nicht gesichert. Wir entschuldigen uns bei unseren Kundinnen und Kunden für alle Unannehmlichkeiten, die sie dadurch in Kauf nehmen müssen“, so Schlegel. In der Übergangszeit könnten die Kunden Partnerfilialen der Deutschen Post AG aufsuchen, die auch einfache Dienstleistungen der Postbank (Ein- und Auszahlungen, Überweisungen) anbieten würden.

Und: Entgegen der Informationen auf den Sendungsausgabekarten, die einige Lüdenscheider vielleicht in den vergangenen Tagen im Postkasten vorgefunden haben könnten, lagerten derzeit keine Sendungen in der Filiale am Rathausplatz. „Für alle Sendungen wird es erneute Zustellversuche geben“. Sollten die Zusteller niemanden zuhause antreffen, so werde man laut Schlegel über den neuen Ablageort in einer anderen Filiale informiert.